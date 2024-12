Michail Antonio, jugador del West Ham, fue operado tras sufrir un accidente de tráfico

El futbolista jamaiquino de origen británico, Michail Antonio, delantero del West Ham United, fue sometido a una operación quirúrgica tras sufrir una fractura en un miembro inferior como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido el pasado sábado por la tarde. El incidente tuvo lugar en la zona de Epping, en el condado de Essex, y el jugador de 34 años fue trasladado de inmediato a un hospital en el centro de Londres, donde permanece bajo observación médica.

El club londinense emitió un comunicado el domingo en el que confirmó la cirugía del jugador y aseguró que este continuará bajo estricta vigilancia médica en los próximos días. “Todo el West Ham United desea a Michail una pronta recuperación y expresa su agradecimiento a los servicios de emergencia, así como al equipo médico que está supervisando su recuperación”, expresó la institución. Además, el club agradeció el respaldo recibido por parte de la comunidad futbolística tras la difusión de la noticia.

