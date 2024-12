Despiden al árbitro que insultó a Klopp y al Liverpool

El árbitro británico David Coote ha sido despedido por la organización Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) luego de una exhaustiva investigación que reveló conductas inapropiadas. Coote, de 42 años, había sido suspendido previamente el 11 de noviembre tras la aparición de un video en redes sociales donde se le escucha haciendo comentarios despectivos hacia el exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. En el video, Coote se refiere a Klopp como “arrogante” y utiliza un insulto xenófobo en alusión a su nacionalidad alemana.

En un comunicado emitido por PGMOL, se anunció la decisión de rescindir el contrato de Coote con efecto inmediato, considerando sus acciones una “violación grave” de las disposiciones de su contrato laboral. Aunque se le ofreció apoyo personal al árbitro tras la decisión, su posición fue catalogada como insostenible. Coote conserva el derecho de apelar esta resolución, aunque la gravedad de los hechos pone en duda su futuro dentro del arbitraje profesional.

The PGMOL has sacked Premier League official David Coote with immediate effect. pic.twitter.com/HgirOLcAKP — BBC Sport (@BBCSport) December 9, 2024

El árbitro David Coote tiene a otras investigaciones abiertas

El caso no se detiene ahí, ya que Coote también enfrenta múltiples investigaciones relacionadas con presuntas infracciones de conducta. Entre estas, destaca un video publicado por The Sun que supuestamente lo muestra inhalando un polvo blanco con un billete enrollado. Este material, según el diario, data de julio de 2024, días después de su participación como VAR asistente en la Eurocopa. Aunque la autenticidad del video no ha sido confirmada, PGMOL ha tomado estas nuevas acusaciones “muy en serio”.

Por otro lado, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) investiga una presunta infracción vinculada a apuestas. Según reportes, Coote habría discutido con un amigo la posibilidad de amonestar al jugador Ezgjan Alioski del Leeds United antes de un partido en 2019. Coote ha negado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como “falsas y difamatorias” en un comunicado donde defendió la imparcialidad y profesionalismo de su trayectoria en el arbitraje.

La controversia no solo ha afectado su reputación en Inglaterra, sino también a nivel internacional. La UEFA, órgano rector del fútbol europeo, suspendió a Coote de participar en sus competiciones el mismo día que se anunció su despido. Esto marca un abrupto final para una carrera que había comenzado con éxito en 2017, cuando debutó como árbitro en la Premier League y alcanzó el nivel Select One, el más alto en el arbitraje del Reino Unido.