FIFPRO da a conocer el mejor once de 2024

Este lunes se dio a conocer el once ideal de FIFPRO 2024, un galardón que reconoce a los mejores futbolistas del mundo según la votación de 28,000 jugadores profesionales de 70 países. Este prestigioso equipo refleja el dominio de dos grandes clubes europeos: el Real Madrid y el Manchester City, que aportan diez de los once integrantes. La selección se basa en actuaciones destacadas entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024, exigiendo al menos 20 partidos oficiales para ser elegibles.

Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024, encabeza el equipo junto a figuras como Dani Carvajal y Antonio Rüdiger del Real Madrid. Rodri y Carvajal fueron fundamentales en la conquista de la Eurocopa 2024 con la selección española. Por su parte, Rüdiger, junto con Jude Bellingham, Toni Kroos y Vinícius Jr., tuvo un papel destacado en el triplete europeo del Real Madrid, que incluyó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

FIFPRO conforma un once de lujo

El equipo también cuenta con el portero brasileño Ederson, el medio belga Kevin De Bruyne y el delantero noruego Erling Haaland, todos del Manchester City, que reafirmaron la hegemonía del club inglés en la Premier League y competencias internacionales. La única representación fuera de estos dos equipos viene de Virgil van Dijk, defensor del Liverpool, quien hace su cuarta aparición en este galardón. Además, la inclusión de debutantes como Carvajal, Rüdiger, Ederson y Rodri demuestra el impacto de nuevas figuras en la élite del fútbol mundial.

Un hecho notable es la ausencia de Lionel Messi, quien no figura en el once ideal por primera vez desde 2006, poniendo fin a una racha de 17 años consecutivos. Messi, ahora en el Inter Miami, no alcanzó el nivel de representación necesario para entrar en un equipo que valora exclusivamente las votaciones de sus colegas futbolistas.