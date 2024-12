Video: Llanto de un bombero ante gol de Denilson Ochaeta

Faltaban cinco minutos para que la serie entre Xelajú M. C. y Antigua G. F. C. se fuese a la definición desde el punto penalti. Había sido un cerrado empate a cero goles en 115 minutos de juego, que incluyó dos pelotas al travesaño ante remates de Jorge Aparicio y Yilton Díaz.

El boleto para el segundo finalista del Torneo Apertura 2024 era una moneda al aire. Más de 10 mil almas en el estadio Mario Camposeco estaban con el Jesús en la boca. Nervios, ansiedad, desesperación, nerviosismo, súplicas, rezos, corazones agitados era el sentimiento en la grada quetzalteca.

Pero al minuto 115 llegó el premio para un pueblo, para una fiel afición, para un grupo de jugadores que trabajaron y lucharon por llegar a la final: Gol de Denilson Ochaeta, con complicidad de José Miguel Gálvez, y Xelajú era finalista del Apertura 2024.

El gol hizo que miles de corazón explotaran en júbilo. Los más amantes al cuadro altense derramaron lágrimas, las gargantas quedaron lastimadas de tanto gritar gol. Pero entre la locura colectiva del estadio Mario Camposeco, hubo un personaje que destacó y que se llevó los reflectores en la celebración del gol de Ochaeta. Se trata de un bombero voluntario que estaba a nivel de la gramilla del escenario deportivo.

#Apertura2024 | Gol que clasificó a Xelajú M. C. a la final del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural. pic.twitter.com/RovsxjKcm6 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 9, 2024

El llanto del bombero

Su función durante el partido entre Xelajú M. C. y Antigua G. F. C. era preventiva. Y hasta el minuto 115 sus servicios no habían sido requerido. Pero el gol de Denilson Ochaeta hizo que el servidor público rompiera cualquier protocolo establecido y junto a su teléfono móvil en mano, se dispuso a grabar uno de los momentos que él jamás olvidará.

Su rostro reflejaba alegría, su sonrisa era la de miles de aficionados que disfrutaban el gol que los clasificaba a la final del Apertura 2024. Incluso, en el video que publicó “Chico Fut”, se ve cómo el bombero voluntario, de quien se desconoce el nombre, cae hincado de la felicidad y sus ojos derraman lágrimas.

Una escena digna y justa para explicar el sentimiento que hay alrededor de un partido, lo que es capaz de generar en el ser humano un gol.

Xelajú, finalista

El equipo de Amarini Villatoro logró su boleto a la final del Apertura 2024 tras ese gol de Denilson Ochaeta al 115.

El “Super Chivo” disputará el título nacional ante Cobán Imperial. Xelajú va por su séptima corona y el “Príncipe Azul” buscará su tercera corona.