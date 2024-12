Tensión en Cruz Azul tras la eliminación ante el América

La eliminación de Cruz Azul a manos del América en las Semifinales del Apertura 2024 desató un auténtico torbellino de emociones y conflictos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Al término del encuentro, marcado por decisiones arbitrales controvertidas, la frustración de jugadores y directivos de la Máquina quedó en evidencia tanto en los vestidores como en la sala de prensa, donde la situación escaló a agresiones verbales e incidentes con representantes de los medios de comunicación.

Tras el pitazo final, varios jugadores de Cruz Azul se dirigieron al camerino del árbitro Adonai Escobedo para reclamarle su desempeño. “Van a salir todas las imágenes”, “Otro partido turbio” y otros comentarios despectivos resonaron en los pasillos, reflejando el malestar del equipo celeste con las decisiones tomadas durante el encuentro. Este enfrentamiento directo marcó el inicio de una noche caótica para el club y su entorno.

"La con… de tu madre, Adonai". "Otra jugada turbia eh".

Descontento en Cruz Azul

Los ánimos parecieron calmarse brevemente, pero la tensión resurgió cuando los medios de comunicación accedieron a la sala de prensa. Jugadores y miembros del cuerpo técnico del Cruz Azul, visiblemente molestos, se acercaron para recriminar a algunos periodistas que grabaron los reclamos realizados previamente. Incluso, personal de seguridad del estadio intervino para desalojar a un reportero, en un gesto que generó un ambiente aún más enrarecido entre el club y la prensa.

Posteriormente, Ignacio Rivero, capitán del equipo, junto a Víctor Velázquez, representante del club, ofreció disculpas a los medios de comunicación. “Les pido disculpas, no sé lo que pasó. Vamos a tranquilizarnos. No generen un alboroto”, expresó Rivero, aún con los nervios del partido a flor de piel. Su intervención buscó apaciguar la situación, aunque no logró borrar por completo la imagen de caos que había dominado los minutos anteriores.

En un hecho inusual, personal de Cruz Azul ingresó a la sala de prensa con cámaras propias para grabar las preguntas dirigidas a André Jardine, técnico del América, quien fue el primero en comparecer ante los medios. El entrenador del conjunto azulcrema respondió a los cuestionamientos con profesionalismo, pese al ambiente de tensión palpable en el lugar.

Finalmente, Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, apareció brevemente ante la prensa. Con un mensaje de apenas un minuto, agradeció a la afición por su apoyo y evitó responder preguntas. Su intervención breve y distante reflejó el golpe emocional que significó la eliminación para el equipo y su entorno.