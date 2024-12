Antigua G. F. C. ante Seattle Sounders en Copa de Campeones Concacaf 2025

El equipo Antigua G. F. C., único representativo del futbol de Guatemala en el máximo torneo de la Concacaf, conoció este martes 10 de diciembre a su rival para la edición 60 de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. A lo largo de la historia de estas competencias, Guatemala tiene dos títulos a niveles de clubes: Uno de Municipal y otro honorífico de Comunicaciones.

Dicho sorteo, celebrado en la sede central de la Concacaf en Miami, Florida, Estados Unidos, se realizó en un día que es un tanto convulsionado para el cuadro “Panza Verde” ya que trascendió que su estratega Javier López habría llegado a un acuerdo con dirigentes para abandonar al club al que llevó a este nivel.

En el sorteo de este martes, el Antigua G. F. C. se medirá al cuadro de Seattle Sounders F. C., equipo de la Major League Soccer (MLS). La serie número 8 comenzará en Guatemala, en el estadio Pensativo, y se cerrará en Estados Unidos, en el estadio Lumen Field de Seattle (Washington).

Si los guatemaltecos hacen historia y clasifican a octavos de final, se medirían al vencedor de la serie 7: Cruz Azul de Mexíco-Real Hope de Haití.

The journey to the 2025 Concacaf Champions Cup has officially begun. 🙌⚽

Who will be crowned champion? 🏆 pic.twitter.com/90snnqn6g7

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 11, 2024