Ministro sobre contenedor con droga: “La hipótesis de que se haya cargado en Guatemala es de las menos probables”

Las autoridades de Guatemala se refirieron este martes 10 de diciembre al caso de las 9.8 toneladas de droga encontradas la semana pasada en un puerto de República Dominicana, la mayor incautación en la historia de ese país y también en parte de la región del Caribe.

Este decomiso, que supera con mucho el récord anterior de 2,5 toneladas de cocaína ocupadas en 2006, se produjo en el principal puerto dominicano, el Multimodal Caucedo, donde los agentes descubrieron dos contenedores con 320 sacos de cocaína con un valor estimado en 250 millones de dólares.

Aunque los hechos siguen bajo investigación, las primeras hipótesis dadas a conocer por esa nación apuntaron a que el cargamento hallado en Puerto Caucedo (municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo) procedía de Guatemala e iba a ser embarcado con destino a Bélgica.

El Gobierno de Guatemala afirmó que el contenedor fue revisado mediante escáner antes de partir de allí y no contenía sustancias ilícitas, por lo que fue catalogado como “no sospechoso”.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación guatemalteco, la embarcación con el contenedor en cuestión partió de Veracruz (México) y posteriormente arribó a Puerto Barrios, en la costa guatemalteca al océano Atlántico, donde la nave “incorporó carga local”, tras lo cual enfiló a Puerto Cortés, en Honduras, para terminar en el dominicano Puerto Caucedo.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el titular de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que existen pocas probabilidades de que el contenedor donde fueron movilizados los ilícitos hacia territorio dominicano fuera “contaminado” en Guatemala.

Según sus palabras, la hipótesis de que se haya cargado en Guatemala es de las menos probables porque hay dudas, incluso señaló que debe tener una comunicación con las autoridades dominicanas, pues aunque están intercambiando información se busca tener más claridad sobre la descripción del hecho como tal.

De acuerdo con el funcionario, hasta ahora tiene conocimiento de temas generales, pero no el avance de las verificaciones, entre esto lo relacionado con el contenido del cargamento, ya que en los diversos casos se habla de “probable cocaína”, pero hace falta un análisis técnico para verificarlo, así como constatar el peso de la carga ilícita.

El entrevistado mencionó que en Guatemala surgió el debate y discusión sobre el origen del cargamento con droga y se formó cierta perspectiva en los guatemaltecos derivado de las publicaciones que surgieron sobre el tema; sin embargo, enfatizó que todavía no se tiene nada claro y hay que profundizar en las averiguaciones.

De acuerdo con el funcionario, si bien Guatemala cuenta con controles, estos han tenido que verificarse y cambiarse y es todo un proceso. En ese marco, detalló que recientemente se hizo una verificación con apoyo de una agencia estadounidense para definir la situación de la seguridad fronteriza y sus vulnerabilidades con el fin de conocer las brechas y definir una hoja de ruta sobre lo que hay que hacer para mejorarla.

Señaló que el informe reflejó una brecha increíble en temas de seguridad en puertos y que el presidente Bernardo Arévalo está enfocado en atender esta situación, por lo que como cartera del Interior se enfocarán puntualmente en la seguridad.

“En resumen, hay una falencia fuerte y una brecha muy fuerte de controles. Por eso es que yo no digo con contundencia no. La hipótesis más fuerte es que no, pero no puedo decir que no porque conozco las vulnerabilidades que tenemos”, añadió el funcionario con respecto al cargamento de droga que llegó a territorio dominicano y sus posibles vínculos con el país.