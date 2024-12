West Ham considera extender el contrato de Michail Antonio pese a su grave lesión

El West Ham United está evaluando la posibilidad de extender el contrato del delantero Michail Antonio, quien sufrió una fractura en la pierna tras un accidente automovilístico el pasado fin de semana. A pesar de que su contrato actual finaliza al término de esta temporada, el club londinense podría seguir apostando por el jugador jamaicano, reconociendo su trayectoria y compromiso con los ‘Hammers’. Según informó el diario británico The Times, el delantero podría estar fuera de los terrenos de juego durante un año debido a la gravedad de su lesión.

Antonio, de 34 años, es una figura clave en la historia reciente del West Ham. Con 83 goles en 323 partidos, ha sido una pieza fundamental en los éxitos del equipo, incluyendo su reciente título en la UEFA Europa Conference League. La situación del atacante recuerda al caso de Angelo Ogbonna, quien también sufrió una lesión grave en 2021 y fue recompensado con una extensión de contrato como muestra de apoyo del club. Esta política refleja los valores del West Ham, que prioriza el bienestar de sus jugadores incluso en momentos difíciles.

El accidente ocurrió en las afueras de Londres mientras Antonio conducía su Ferrari. Tras el incidente, el delantero fue trasladado en helicóptero a un hospital, donde está recibiendo tratamiento especializado. Aunque el West Ham no cuenta con un seguro que cubra situaciones como esta, seguirá haciéndose cargo del salario semanal de 90,000 libras que percibe el jugador. Además, en un gesto de solidaridad, el club planea subastar objetos relacionados con el equipo para ayudar a cubrir los costos médicos y de transporte de Antonio.

Durante el último encuentro del West Ham, una emotiva muestra de apoyo por parte de sus compañeros marcó la jornada. Los jugadores saltaron al campo luciendo camisetas con el nombre de Antonio y el número nueve en su honor. La victoria por 2-1 ante el Wolverhampton Wanderers incluyó un homenaje especial de Jarred Bowen, quien celebró su gol levantando una camiseta con el nombre del delantero frente a los aficionados del London Stadium.

West Ham warmed up in Michail Antonio’s shirt days after he was in a serious car accident ❤️ pic.twitter.com/oNCgaLfSNW

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2024