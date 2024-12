Condenas por corrupción sacuden al fútbol chino

La justicia china ha dado un golpe contundente al mundo del fútbol al emitir severas condenas por corrupción a varias figuras destacadas de la Asociación China de Fútbol (CFA). Este miércoles, el Tribunal Popular de Xianning sentenció al exsecretario general de la CFA, Liu Yi, a once años de prisión por aceptar sobornos. Además, deberá pagar una multa de 3,6 millones de yuanes (casi medio millón de dólares) y entregar al erario público los bienes obtenidos de manera ilícita. Esta condena es solo una muestra de la campaña anticorrupción que sacude a las instituciones deportivas del gigante asiático.

Liu Yi no es el único rostro importante que ha enfrentado a la justicia. En marzo de este año, el expresidente de la CFA, Chen Xuyuan, fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de aceptar sobornos que superan los 81 millones de yuanes durante su carrera. Los casos de corrupción dentro del fútbol chino no se limitan a los altos mandos. Este miércoles también se conoció la sentencia de seis años y medio de prisión para Tan Hai, exdirector del Departamento de Gestión de Árbitros de la CFA, acusado de aceptar sobornos.

Los meses recientes han estado marcados por un flujo constante de condenas relacionadas con la corrupción en el fútbol chino. En agosto, el exdirector de competición de la CFA, Huang Song, fue sentenciado a siete años de cárcel, y días después, el exvicepresidente Li Yuyi recibió una pena de once años por los mismos delitos. También ese mes, Gu Jimiang, antiguo presidente de la Asociación de Fútbol de Chengdu, fue condenado a seis años por malversación de fondos y sobornos.

Estas sentencias forman parte de la amplia campaña anticorrupción iniciada por el presidente de China, Xi Jinping, desde su llegada al poder en 2012. El esfuerzo, que busca erradicar el soborno y los abusos de poder en diferentes sectores del país, ha puesto bajo la lupa a numerosos funcionarios del fútbol, incluido el exseleccionador nacional Li Tie, una figura legendaria en China que también enfrenta investigaciones por corrupción.

Ante estos escándalos, la CFA se ha comprometido a implementar medidas para promover mayor transparencia y apertura. Sin embargo, los desafíos son enormes en un sistema donde la corrupción ha estado profundamente arraigada. Estas condenas envían un mensaje claro sobre la intención del gobierno chino de limpiar la imagen de su fútbol y restaurar la confianza en el deporte, aunque queda por ver si estas acciones tendrán un impacto duradero en la reestructuración de las instituciones deportivas del país.

Tan Hai, former head of referee management department of CFA, was sentenced to 6.5 years in prison for bribery. Tan has been fined CNY 200,000 ($27,800), with his illegal gains to be turned over to state treasury. He has won #CSL Referee of the Year award four times.#CSL2025 pic.twitter.com/2LJ2U0Jx2Y

— HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) December 11, 2024