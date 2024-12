Cristiano Ronaldo anuncia su nuevo proyecto

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más icónicas del deporte mundial, ha dado a conocer su más reciente emprendimiento: AVA. A través de sus redes sociales, el astro portugués compartió su entusiasmo por este proyecto, afirmando que está diseñado para potenciar la recuperación y el rendimiento de los atletas. “Hoy es el día de decirte que esta A es AVA. Un nuevo proyecto en el que pongo toda mi experiencia como deportista para ayudar a otros a mejorar su recuperación y aumentar su rendimiento. Productos para llevarte más lejos”, escribió Ronaldo, generando gran expectativa entre sus seguidores y colegas del deporte.

El proyecto AVA se fundamenta en tres pilares clave que han guiado la carrera de Cristiano Ronaldo: experiencia, profundo conocimiento de las necesidades de los atletas y una incesante voluntad de innovar. Con el respaldo de Avanutri, una empresa brasileña reconocida mundialmente por su excelencia en productos para la recuperación deportiva, AVA busca ser un referente global en el desarrollo de herramientas inteligentes y tecnológicas para el deporte. La asociación estratégica entre Ronaldo y Avanutri promete ofrecer soluciones innovadoras que transformen la manera en que los profesionales del deporte enfrentan los desafíos físicos.

Today is the day to tell you that this A is AVA. ​

A new project in which I am putting all my experience as an athlete to help others improve their recovery and increase their performance. Products to take you further.​

Discover the products: https://t.co/rwAK31Vk7S… pic.twitter.com/V4bCjpRTXv

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 11, 2024