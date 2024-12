VIDEO. Hombre furioso estrella su camioneta contra una agencia para exigir un reembolso

Un insólito incidente en Sandy, Utah, Estados Unidos, ha captado la atención de las redes sociales y las autoridades. Michael Murray, un hombre que compró una camioneta en una agencia local, llevó su frustración al extremo luego de descubrir que el vehículo presentaba fallas mecánicas.

Videos viralizados muestran cómo Murray estrelló deliberadamente la camioneta contra las instalaciones del concesionario tras una acalorada discusión con los empleados. Aunque el impactante acto dejó daños materiales significativos, no se reportaron personas lesionadas.

Sandy, Utah — A man tried to return a faulty car to the dealership, but they refused since it was sold “as is.” So he returned it anyway. pic.twitter.com/5DNbTs27A6

— The Ben & Skin Show (@BenandSkin) December 10, 2024