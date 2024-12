Listas las alineaciones de la final del Apertura 2024

Los directores técnicos de la final del Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, Roberto Montoya y Amarini Villatoro, ya definieron a sus 11 jugadores que empezarán a escribir con letras de oro sus nombres en la historia del futbol guatemalteco como lo protagonistas del duelo de ida donde se busca definir al sustituto de Municipal en el trono.

Los locales de Cobán Imperial, dirigidos por el estratega mexicano, Roberto Montoya, que llevó a la corona al “Príncipe Azul” en el Torneo Apertura 2022, se inclinó por este once titular para el duelo ante Xelajú M. C.

Mainor Álvarez, Luis León, Thales Moreira, Ángel Cabrera, Brayan Lemus, Selvin Teni, Janderson Pereira, Delfino Álvarez, Marco Tulio Rivas, Juan Carlos Winter y Byron Leal.

Por su parte, el técnico guatemalteco de Xelajú M. C., Amarini Villatoro, quien dio al “Super Chivo” la sexta luna en el Clausura 2023, no presenta mayores modificaciones a su once titular.

José Calderón, Claudio Oliveira, Kevin Ruiz, Pedro Báez, Jorge Aparicio, Harold Cummings, Juan Luis Cardona, Oscar Raí Villa, Javier González, Jorge Vargas y Widvin Tebalán.

Respecto a la alineación del último partido, semifinal de vuelta ante antigua G. F. C., los jugadores que no repiten son Maynor de León, Yilton Díaz y José Longo. Dichos puestos fueron para Juan Luis Cardona, Jorge Vargas y Widvin Tebalán.

La final

La final número 50 de torneos cortos (son 51 torneos cortos, pero uno fue declarado desierto) la disputan los cuadros de Cobán Imperial y Xelajú M. C.

El juego de ida de esta serie se juega en el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, y se espera que alrededor de 19 mil personas estén presentes observando el compromiso.

El equipo de Roberto Montoya, Cobán Imperial, busca en esta serie final su tercera corona en el futbol guatemalteco tras las logradas en el Clausura 2004 y Apertura 2022.

Y el Xelajú M. C., de Amarini Villatoro quiere la séptima estrella en su escudo tras los títulos: 1961-1962, 1980, 1995-1996, Clausura 2007, Clausura 2012 y Clausura 2023.

Por su parte, Amarini Villatoro busca desempatar el podio de los técnicos más ganadores de la historia del futbol nacional. Actualmente el estratega chapín comparte el primer lugar con Manuel Felipe Carrera (QEPD), quien le dio al Municipal tres títulos. Villatoro busca su cuarto título en el futbol chapín, tiene dos con Deportivo Guastatoya y uno con Xelajú M. C.