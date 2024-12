Liverpool rescata un punto ante Fulham en Anfield

En un partido lleno de emociones, el Liverpool logró empatar 2-2 frente al Fulham en Anfield, pese a jugar con un hombre menos durante 70 minutos tras la expulsión de Andy Robertson. Los goles de Cody Gakpo y Diogo Jota salvaron a los ‘Reds’, que enfrentaron a un Fulham que no solo complicó al líder de la Premier League, sino que dejó claro por qué acaricia los puestos europeos.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Liverpool. Andreas Pereira abrió el marcador a los nueve minutos con una volea espectacular tras una jugada colectiva impecable del Fulham. Poco después, la expulsión de Robertson complicó aún más las cosas para el equipo de Arne Slot, dejando a los locales con la difícil tarea de remontar en inferioridad numérica. Sin embargo, el Liverpool mostró carácter y, pese a las adversidades, mantuvo la esperanza viva al llegar al descanso.

Diogo Jota with a goal just 6 minutes 26 seconds after coming on from the bench ⏱️ #LIVFUL pic.twitter.com/ZRoLtn3xY5

En el segundo tiempo, el Liverpool salió con determinación y empató rápidamente gracias a un cabezazo de Gakpo a pase de Mohamed Salah. El gol encendió a la afición en Anfield y desató un juego de ida y vuelta. Fulham volvió a adelantarse en el marcador con un gol de Rodrigo Muniz tras un contragolpe fulminante. No obstante, cuando parecía que el Fulham se llevaría los tres puntos, apareció Diogo Jota con un disparo desde fuera del área para sellar el empate definitivo a cinco minutos del final.

El Liverpool demostró resiliencia al resistir con un jugador menos y mantener su invicto como líder, aunque el empate da margen a sus perseguidores en la lucha por el título. Por su parte, el Fulham dejó una gran impresión, confirmando su capacidad para complicar a los grandes de la Premier League. El empate, aunque insuficiente para ambos equipos, fue un reflejo del espíritu combativo que caracteriza a este emocionante torneo.

The league leaders go five points clear at the top 🔝

Ten-man @LFC come from behind twice to take a point at home to Fulham#LIVFUL pic.twitter.com/D3JUYNqtgr

