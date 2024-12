Accidente de tráiler deja 4 heridos en descenso de Villalobos

Autoridades de tránsito de Villa Nueva reportaron que cuatro personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito que la madrugada de este domingo 15 de diciembre de 2024 involucró a un tráiler. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del referido municipio informó que el tráiler impactó un carro particular y una motocicleta en el kilómetro 13.5 de la carretera al Pacífico, descenso de Villalobos.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y reportaron el rescate de los dos ocupantes del carro liviano y del usuario del vehículo de dos ruedas. Añadieron que todos los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt y al hospital de accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

#AHORA Grúas trabajan para movilizar tráiler volcado en el km 13.5 de la ruta al Pacífico https://t.co/wXwlq6FAVn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) December 15, 2024

Los rescatistas agregaron que fue la plataforma del tráiler la que pasó golpeando el carro particular y la motocicleta, mientras volcaba sobre la cinta asfáltica. En tanto, la PMT de Villa Nueva trabajó en el lugar desde antes del amanecer para liberar el paso vehicular, que se vio obstruido durante la madrugada.

Técnicos en urgencias médicas evaluaron a las personas afectadas en el accidente vial y luego los trasladaron a diferentes centros asistenciales. Uno de los conductores tuvo que ser extraído de entre los hierros retorcidos de su automotor.

⛸ En otras noticias, 👉🏼 Insivumeh pronostica nublados en la mayor parte del país.

Grúas liberan paso obstruido por el tráiler

La PMT de Villa Nueva informó en sus redes sociales que durante las primeras horas de este domingo, varias grúas acudieron al lugar del percance. Las autoridades explicaron que esas unidades tienen como objetivo movilizar el transporte pesado accidentado para liberar totalmente la ruta.

No obstante, un video compartido por las autoridades demostró que la ruta no quedó cerrada totalmente y que es posible transitar al costado del accidente. Por el momento no hay una estimación de los costos financieros que dejó este accidente de tránsito.