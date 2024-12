Por este motivo peligra la participación de Eugenio Derbez como “Burro” en Shrek 5

Eugenio Derbez, conocido por dar vida al personaje de Burro en las versiones latinas de la película Shrek, ha revelado que su participación en la quinta entrega está en riesgo. En una entrevista con la tiktoker Gaby Meza, el comediante explicó que está en medio de negociaciones con DreamWorks Animation, para tener libertad creativa.

El famoso exige poder adaptar el guion al público latinoamericano, tal como lo hizo en las entregas anteriores. Dicha demanda podría no ser aceptada por los nuevos ejecutivos de la productora. “Hay un dilema”, declaró.

Además, agregó: “Estoy en pláticas con ellos… Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, comentó. Luego, el actor señaló que en sus adaptaciones para Shrek tomó varias referencias de la cultura latina.

Además enfatizó que dejó de lado el guion original, y justamente esa libertad creativa hizo que el personaje de Burro sea un hito en el doblaje latinoamericano. Con sus frases como: “Por que toy solito, no hay nadie aquí a mi lado”, “Más, más, más y a trotar y a trotar”, “Fue horrible, fue horrible”, “¿Ya merito?”, entre otros.

El comediante también expresó su preocupación por la posibilidad de que DreamWorks le impida realizar las adaptaciones necesarias.

“Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos, y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película, podrían decir que no. Si me piden que lo diga como está escrito, no lo voy a hacer”, afirmó.