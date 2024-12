Lionel Messi felicita a Lamine Yamal por premio “Golden Boy”

El delantero argentino Lionel Messi felicitó este lunes al extremo del Barcelona Lamine Yamal por el premio ‘Golden Boy’, que consideró fruto “no solo del talento, sino del duro trabajo y sacrificio”.

Messi, en un mensaje en su cuenta de X, hizo extensiva la enhorabuena a la jugadora del Barcelona Vicky López, premiada con el mismo galardón que Yamal en la categoría femenina por el diario italiano Tuttosport, que reconoce cada año a los mejores futbolistas menores de 21 años de las ligas europeas.

Lamal, de 17 años, y Vicky López, de 18 años, no asistieron a la gala celebrada en la ciudad italiana de Turín, en la que no hubo ningún representante del Barcelona.

Ambos se unen a un palmarés del que forma parte Messi, quien obtuvo el premio en 2005 cuando militaba en el Barcelona.

Lamine, Vicky: este premio es el resultado no solo del talento, sino del duro trabajo y sacrificio. Es un orgullo que formen parte del Messi+10. Felicidades y sigan así!

Lamine, Vicky: this award is the result of not just talent, but also of hard work and sacrifice. It makes me… pic.twitter.com/D7jsK3JWhm

