Vinícius conquista el premio FIFA The Best 2024

El fútbol mundial tiene un nuevo rey, y es brasileño. Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, fue galardonado este martes con el Premio FIFA The Best 2024 al mejor jugador del mundo, reconociendo su extraordinario desempeño durante la temporada pasada. Aunque no pudo llevarse el Balón de Oro, el joven carioca conquistó uno de los premios más prestigiosos del fútbol, convirtiéndose en el primer brasileño en recibir este galardón desde Kaká en 2007.

El premio marca un hito importante para Brasil, que llevaba 17 años sin ver a uno de sus jugadores alzarse como el mejor del planeta en una ceremonia internacional. Con este reconocimiento, Vinícius se suma a una élite de futbolistas brasileños que han sido inmortalizados por sus logros individuales, como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo y Kaká, quienes en su momento marcaron una época con sus Balones de Oro y galardones FIFA.

#TheBest | 🇧🇷 El brasileño Vinícius Jr., gana el premio FIFA The Best 2024 al mejor jugador del mundo 🏆 pic.twitter.com/f1oIbGsFDB — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 17, 2024

Vinícius toca la gloria… Y va por más

El anuncio de su triunfo se llevó a cabo en Doha, Qatar, donde el Real Madrid se encuentra en vísperas de disputar la Copa Intercontinental contra Pachuca de México. Con apenas 24 años, Vinícius se ha convertido en un referente indiscutible del club blanco y en un ícono del fútbol moderno, gracias a su capacidad para marcar diferencias en los momentos más importantes.

Entre sus logros de la temporada 2023-2024 destacan la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA, donde fue elegido como el MVP del torneo, y el título de la Liga Española, donde también brilló como una de las estrellas más destacadas. Su actuación fue determinante en la obtención de la 15ª Champions League para el Real Madrid, consolidándose como uno de los principales protagonistas del equipo.

El proceso de selección para el premio FIFA The Best incluyó los votos de entrenadores, capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo. Este reconocimiento es un reflejo de su impacto global y del aprecio que ha ganado en todos los rincones del planeta fútbol.

Vinícius Jr. no solo ha demostrado ser un jugador extraordinario, sino también un símbolo de perseverancia y superación. De niño humilde en São Gonçalo a ser el mejor jugador del mundo, su ascenso representa la continuación del legado brasileño en el fútbol. Ahora, ‘Vini’ tiene el desafío de seguir escribiendo su historia con letras doradas, consolidándose como una de las grandes figuras del deporte rey.