Carlo Ancelotti ha inscrito su nombre con letras de oro en la historia del Real Madrid al convertirse en el entrenador más laureado del club. Su logro se consolidó en el Lusail Stadium de Doha, donde conquistó su primera Copa Intercontinental con los merengues. Este triunfo no solo le otorgó su título número quince como técnico del equipo blanco, sino que también le permitió superar la marca histórica de Miguel Muñoz, quien ostentaba 14 títulos tras dirigir al club durante 14 años.

En una temporada llena de altibajos para el Real Madrid, marcada por cinco derrotas y tres empates, Ancelotti ha sabido responder a la presión con carácter y resultados. La conquista de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental en el mismo curso reafirma su capacidad de liderazgo y estrategia, consolidándolo como una figura clave en el panorama futbolístico actual. Su registro de éxitos ya marca el estándar para futuros entrenadores del club más exitoso del mundo.

El legado de Ancelotti se construye sobre una impresionante colección de títulos en dos etapas distintas con el Real Madrid. Desde su llegada en 2013, ha ganado tres Ligas de Campeones (2014, 2022 y 2024), tres Supercopas de Europa (2014, 2022 y 2024), dos Ligas (2022 y 2024), dos Copas del Rey (2014 y 2023), dos Mundiales de Clubes (2014 y 2022) y una Copa Intercontinental (2024). Además, ha dirigido 316 partidos con un balance notable de 224 victorias, 47 empates y solo 44 derrotas, un rendimiento sobresaliente que supera los logros obtenidos por Miguel Muñoz en menos de la mitad de partidos.

Comparando los datos históricos, Miguel Muñoz dirigió al Real Madrid entre 1960 y 1974, alcanzando 357 triunfos en 605 partidos. Aunque Muñoz consolidó su leyenda en un período más largo, Ancelotti ha maximizado sus logros en menos tiempo, mostrando una efectividad notable. Su nombre ya encabeza la lista de los técnicos más exitosos del club, por delante de figuras como Zinedine Zidane, quien consiguió 11 títulos, y Luis Molowny, con 8.

El hito de Carlo Ancelotti no solo es un logro personal, sino también una reafirmación del poderío del Real Madrid como institución. Su récord, que podría seguir ampliándose esta temporada, marca un punto de referencia para la historia del fútbol y asegura su lugar entre los grandes estrategas del deporte. El desafío para el futuro será igualar o superar este legado que combina excelencia, constancia y pasión.

