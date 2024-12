Mariah Carey firma el pecho de Rihanna en pleno show

La temporada navideña tiene una gran estrella en Estados Unidos: Mariah Carey, y todo gracias a su famosa canción “All I Want For Christmas Is You“.

Por eso, la cantante aprovecha estas fechas para ofrecer una gran cantidad de conciertos y espectáculos para que sus fans disfruten del espíritu navideño.

En las últimas semanas, se ha encontrado inmersa en su gira, llamada Christmas Time. Su última parada se efectuó anoche en Brooklyn (Nueva York).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

La artista protagonizó un auténtico momentazo con otro gran nombre de la industria musical: nada más ni nada menos que Rihanna.

Ella bajó del escenario para acercarse a la intérprete de Umbrella y We Found Love y firmarle un autógrafo.

“#MariahCarey me está firmando un seno”, dijo RiRi a través de un micrófono, mientras la cámara la enfocaba y el público estallaba entre vítores y aplausos.

“Esto es muy fuerte”, expresaba, mientras saludaba al público. Tal y como se pudo ver, la empresaria reaparecía tras unas gafas de sol y una chaqueta marrón.

Mariah Carey’s reaction to seeing Rihanna in the front row at her concert tonight in Brooklyn: “Is that her? Oh My Gosh” ✨❤️ pic.twitter.com/sxNkasCRvd — Fenty Headlines (@FentyHeadlines) December 18, 2024

Mariah Carey signing Rihanna's body during her sold out concert in NYC tonight! 😭 pic.twitter.com/Ggu93oxYdu — Mariah Carey Charts (Fan Page) (@chartmariah) December 18, 2024

Más de la cantante

El regreso de Mariah Carey al escenario se produjo después de que se vio obligada a cancelar varios espectáculos: Pittsburgh, Newark (Nueva Jersey) y Belmont (Nueva York).

La también actriz se enfermó de gripe, algo que le impidió seguir con normalidad con la gira.

“Pittsburgh, lamento decir que me enfermé de gripe. Me rompe el corazón tener que cancelar el programa de esta noche. Los quiero mucho a todos”, escribió a través de X.

No obstante, el lunes 16 de diciembre, confirmó que se había recuperado y que finalmente podría despedirse de sus fans en Brooklyn.

Aprovechando el tirón navideño y el 30 aniversario del álbum Merry Christmas, crucial en su carrera profesional, la estrella salió de gira por los Estados Unidos. Una gira que se inició el 6 de noviembre en Highland.