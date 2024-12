Sergio ‘Checo’ Pérez no seguirá con la escudería Red Bull

Tras cuatro temporadas en la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez y la escudería Red Bull Racing han decidido poner fin a su relación profesional. Durante este tiempo, el piloto mexicano desempeñó un papel crucial en la consolidación del equipo como líder indiscutible en el deporte, asegurando múltiples victorias, podios memorables y contribuyendo de manera significativa a dos campeonatos mundiales de constructores consecutivos. Su talento al volante y su experiencia ayudaron a Red Bull a mantener una era dorada en la Fórmula 1.

Pérez, conocido por su habilidad estratégica y su capacidad para maximizar resultados en situaciones complicadas, expresó su gratitud hacia el equipo y los aficionados en un emotivo comunicado. “Estoy sumamente agradecido por los cuatro años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble”, señaló el piloto tapatío. Asimismo, destacó los logros compartidos, los récords alcanzados y la conexión especial que forjó con cada miembro del equipo, desde los ingenieros hasta el personal de apoyo en Milton Keynes.

La relación entre Pérez y su compañero Max Verstappen también fue motivo de elogio. El mexicano consideró un honor haber competido junto al neerlandés, quien se convirtió en una figura dominante durante esta etapa. Aunque los dos pilotos vivieron momentos de rivalidad, su colaboración permitió que Red Bull alcanzara nuevas alturas en la categoría reina del automovilismo. Pérez no olvidó a los aficionados, particularmente a los mexicanos, quienes le brindaron un apoyo constante en cada carrera, asegurándoles que “nos veremos pronto”.

La salida de Sergio Pérez marca el cierre de un capítulo significativo en la historia reciente de Red Bull Racing. Sin embargo, deja una huella imborrable en el equipo y en el corazón de los aficionados, quienes seguirán expectantes sobre el próximo paso en la destacada carrera del piloto mexicano. Con su talento y determinación, Checo está llamado a seguir escribiendo páginas memorables en la Fórmula 1.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best.

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024