Ricardo Arjona revela detalles exclusivos en “La Entrevista” con la IA

“Son muchos años de carrera y el concepto que tengo hoy de una entrevista, como tal, esta lo suficientemente claro para que desde hace algunos años atrás allá tomado la decisión de no hacerlo más porque pienso que es un ejercicio obligatorio para las personas que se están lanzando durante cinco años y posteriormente después de 15 años ya debería de ser prohibido”, comenta Ricardo Arjona al inicio de este nuevo video que lleva por nombre La Entrevista.

“Debo admitir que mentí en muchas entrevistas porque muchas volvían a preguntarme lo mismo y porque querer entretenerme y no aburrir a los demás, me inventaba otra historia. Sin embargo, no falto alguna persona que me decía eso no fue lo que dijiste en aquella ocasión y eso me agradaba porque por lo menos esa persona había investigado sobre mi persona”, agregó.

Ahora, Ricardo Arjona decidió brindar “La Entrevista”, una conversación innovadora realizada con Inteligencia Artificial (IA). Este proyecto forma parte de la promoción de su nuevo álbum “SECO”.

El artista guatemalteco decidió utilizar la IA, expresando su cansancio con las entrevistas tradicionales que, según él, se vuelven repetitivas y aburridas.

Durante esta entrevista, Arjona comenta anécdotas de su carrera y detalles que nunca había dado a conocer pues “nunca se lo preguntaron”.

“Realmente se está adaptando a la nueva era por eso lo hizo”, “Quiere llamar la atención de personas más jóvenes con utilizar la IA”, “Me parece engreído que diga que no puede recibir a los periodistas”, “Sinceramente tiene razón, siempre les hacen las mismas preguntas”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

