Peniche revela desagradable momento en la escena de beso con Thalía - Emisoras Unidas

Arturo Peniche, protagonista de “María Mercedes” reveló una vergonzosa anécdota de Thalía cuando le tocó hacer escenas de besos con ella.

El actor generó polémica luego de revelar desagradables experiencias que vivió junto a la cantante mientras rodaban las escenas románticas de la popular telenovela de los años 90.

Tras 26 años de la exitosa producción, que adquirió gran audiencia por la química entre Arturo Peniche y Thalía justamente en las escenas de amor, el actor contó lo terrible que fue para él grabar esas partes.

En una entrevista, el actor que le dio vida a Jorge Luis Del Olmo Morantes reveló que la cantante tenía mal aliento, debido a que le gustaban las comidas picantes, y solía consumirlas en un restaurante cercano a la productora antes de grabar los episodios de la novela.

Por ello confesó que decidió vengarse de la artista. Cansado de la situación, planeó una particular venganza.

“Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”, relató el actor.