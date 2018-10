Canciller Jovel cree que caso de adopción es una “persecución política”

Compartir Facebook

La titular de la cartera de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, aseguró a EFE que las acusaciones contra ella en el caso de adopción irregular rechazado tres veces por los juzgados son una “persecución política”.

“Realmente siento que es una persecución política porque, en primer lugar, se ha rechazado en tres oportunidades. Tres juzgados han sobreseído las denuncias porque en ningún caso se ha encontrado ni un solo elemento que pudiera avalar que hubo una adopción irregular”, argumentó la canciller en una entrevista con EFE.

El pequeño “está con su familia”

La ministra explicó que el bebé “fue adoptado en su momento” y que aunque “todo el mundo” cree que ella lo tiene “no es cierto”, pues el pequeño “está con su familia desde hace más de siete años”.

“Y es absurdo que me quieran acusar de una adopción irregular cuando no ha existido ninguna adopción. Y no es un tema político. Es una cuestión de índole personal, donde lo único que hice fue tener al bebé un tiempo por orden de un juez, de manera legal, como familia sustituta”, matizó.

A mediados de este mes de septiembre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la anulación de la persecución penal contra la canciller por esta causa, pero la Fiscalía anunció que recurriría la decisión ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El menor fue abandonado en el 2010 en la capital guatemalteca

La causa se remonta a 2010, cuando un menor fue abandonado por sus padres biológicos en la capital y rescatado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien lo puso a disposición del juez de Paz Penal. Este, según la investigación de la Fiscalía, concertó la entrega del menor a una familia adoptiva.

Días después, el Juzgado de Niñez y Adolescencia observó irregularidades en la adopción y ordenó que el niño fuera enviado a un albergue de forma temporal, hasta que Dominga Ordóñez Saenz y su esposo, registrados en el programa de adopciones de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, lograron la custodia del menor.

Ordóñez Saenz, asesora de Jovel en la Cancillería hasta mayo de 2016, entregó el menor a su entonces superiora, según los argumentos de la fiscalía, rechazados ya en tres ocasiones por los jueces.

Sandra Jovel, quien lamentó tras una vista que estaban “criminalizando un acto de amor”, reiteró su inocencia.

“Los jueces lo han sobreseído en tres oportunidades, pero realmente ha habido una persecución política motivada por el puesto que estoy ostentando en este momento”, aclaró.

Con información de EFE