Comisión Helsinki señala de “abusos” a la Cicig por el caso de los rusos Bitkov - Emisoras Unidas

Esta mañana la Comisión Helsinki se reunió en Washington, Estados Unidos, para evaluar si la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) no fue presionada por el Gobierno de Rusia en el caso Bitkov, donde los integrantes de la familia fueron sentenciados a 14 y 19 años de prisión en enero pasado.

El congresista Christopher Smith señaló que es necesario efectuar una investigación completa acerca de la forma como opera la Cicig y su complicidad en el caso de los rusos.

El abogado de la familia Bitkov, Rolando Alvarado, señaló que la Cicig no tiene jurisdicción como querellante en este proceso, sino que solo tiene jurisdicción para investigar casos relacionados con fuerzas de seguridad ilegales en el Estado de Guatemala. Enfatizó en que la familia de los Bitkovno pertenece a esos grupos.

Alvarado reclamó que al tribunal aplicó las penas máximas en contra de la familia rusa, incluyendo la orden de deportación, pese a que se dijo desde el principio que sus vidas estaban en riesgo si regresan a Rusia.

Anyone care about the truth about UN corruption in Guatemala?

It’s all here.https://t.co/oaCCutxHXi

— MaryAnastasiaO’Grady (@MaryAnastasiaOG) April 27, 2018