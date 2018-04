Debuta en la NBA a los 32 años y hace el partido de su vida - Emisoras Unidas

Andre Ingram, de 32 años, hizo su debut en la NBA contra los Houston Rockets, luego de jugar 10 años en la G League.

Después de una década en las ligas menores, Ingram aprovechó la oportunidad de vivir su sueño al anotar 19 puntos para Los Angeles Lakers.

“Fue excelente”, dijo Ingram con una amplia sonrisa. “Una vez que salimos en equipo para el calentamiento, sentí un poco de electricidad. Fue increíble”.

Ingram hizo su debut en la NBA después de 384 juegos durante una década completa en la liga de desarrollo, incluidos seis años con la filial de los Lakers, el South Bay.

Alcanzó 713 triples en la Liga G con un 46 por ciento de precisión, pero su baja estatura lo mantuvo fuera de la NBA hasta el martes pasado.

Ingram jugó brevemente en Australia, pero en su mayoría rechazó la posibilidad de jugar en el extranjero porque estaba decidido a ganar una oportunidad en la NBA.

🎥 Andre Ingram let it fly in his NBA debut, finishing with 19 points on a 4-5 shooting clip from behind the arc. pic.twitter.com/rdRXUor667

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 11 de abril de 2018