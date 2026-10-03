El pelotón se rinde ante Nairo Quintana en su última carrera

El ciclismo despidió con emoción a uno de sus grandes protagonistas. Nairo Quintana puso punto final a 17 temporadas como profesional durante el Giro de Emilia, donde recibió un homenaje especial antes de tomar la salida de su última carrera. El colombiano, integrante del Movistar Team, vivió un momento cargado de simbolismo junto al resto del pelotón.
Antes del inicio de la prueba, todos los corredores formaron un pasillo con sus bicicletas para recibir a Quintana, quien atravesó el homenaje entre sonrisas y muestras de cariño. El recorrido, que comenzó en Ferrara y terminó en Bolonia después de 197,9 kilómetros, marcó el cierre de una extensa trayectoria en la que el ciclista colombiano dejó una huella importante en el ciclismo internacional.
Emotivo homenaje a Nairo Quintana
Quintana, que lució el dorsal 81 en esta última competencia, se despide con un palmarés destacado. Entre sus principales conquistas se encuentran el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de dos títulos de la Tirreno-Adriático y uno en la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía. Su carrera también estuvo marcada por sus actuaciones en las grandes vueltas y por haberse convertido en uno de los referentes del ciclismo colombiano.
Para hacer todavía más especial la despedida, Nairo utilizó una bicicleta diseñada con detalles que representan distintos capítulos de su vida deportiva. El rojo de la Vuelta a España y el rosa del Giro de Italia recuerdan dos de sus mayores conquistas, mientras que una línea azul recorre la parte superior de la bicicleta y simboliza el camino que recorría desde su casa hasta la escuela cuando era niño.
Así, entre recuerdos, aplausos y el cariño de sus compañeros, Quintana cerró una etapa que comenzó con sueños de infancia y terminó convertida en una carrera inolvidable.