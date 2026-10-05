Tuttosport revela a los 25 finalistas del Golden Boy 2026

El español Pau Cubarsí encabeza la lista de los 25 finalistas al Golden Boy 2026, premio que reconoce al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo. El defensor del Barcelona aparece en la primera posición, seguido por su compañero Lamine Yamal y el marroquí Ayyoub Bouaddi, quienes completan el podio de una edición que reúne a varias de las grandes promesas del fútbol mundial.
La clasificación fue presentada este lunes por el diario italiano Tuttosport, organizador del galardón, durante un acto celebrado en Mestre, Venecia. Cubarsí tomó el primer puesto después de su participación en el Mundial, desplazando a Yamal, quien había dominado la clasificación durante 117 semanas. El extremo azulgrana, sin embargo, no puede volver a ganar el premio tras conquistar el Golden Boy en 2024. Bouaddi, mediocentro del Manchester City, ocupa el tercer lugar, por delante de Warren Zaïre-Emery, del Paris Saint-Germain, y Yan Diomande, del Real Madrid.
¿Cuándo se entrega el Golden Boy 2026?
La representación española también incluye a Jon Martín, de la Real Sociedad, y Marc Bernal, del Barcelona, mientras que el brasileño Endrick aparece en la decimotercera posición. Entre los cinco jugadores invitados como 'wild cards' destacan el argentino Franco Mastantuono, cedido por el Real Madrid a la Fiorentina, y Xavi Espart, del Barcelona. En total, la lista reúne futbolistas de 14 nacionalidades, con España como el país más representado, con cuatro candidatos, seguida por Alemania, Brasil y Francia, con tres cada una.
La Premier League es la competición con mayor presencia entre los finalistas, con ocho jugadores, seguida por LaLiga, con seis; la Bundesliga, con cinco, y la Serie A, con tres. El Barcelona es el club que más candidatos aporta, con tres futbolistas sin contar a Lamine Yamal.
El ganador será elegido por un jurado integrado por 50 periodistas de distintos países europeos y recibirá el galardón en una ceremonia que se celebrará en Turín a finales de año. El alemán Lennart Karl, del Bayern Múnich, con 18 años, es el jugador más joven entre los finalistas.