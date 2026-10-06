Milei despide a Messi con un mensaje de admiración

El presidente de Argentina, Javier Milei, dedicó un mensaje especial a Lionel Messi en la antesala del partido amistoso ante Benín, encuentro que marca la despedida del capitán de la selección argentina. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la trayectoria del futbolista y agradeció las emociones que ha provocado durante años dentro y fuera de las canchas. Con un tono cargado de admiración, Milei sostuvo que el astro argentino demostró que, mediante el esfuerzo y la perseverancia, es posible alcanzar objetivos que parecen inalcanzables.
Como parte de su homenaje, el presidente compartió un video en el que recuperó declaraciones anteriores sobre Messi. En una de ellas, destacó su capacidad para disfrutar y valorar las actuaciones del delantero, mientras que en otra recordó un artículo periodístico titulado "Messi es imposible", utilizado como referencia para describir la extraordinaria variedad de recursos que el futbolista ha mostrado a lo largo de su carrera. De esta manera, Milei volvió a poner de manifiesto su reconocimiento hacia uno de los deportistas más importantes de la historia argentina.
Milei agradece el aporte de Messi en la selección
El mensaje también tuvo un componente personal. Milei recordó su propia experiencia como futbolista durante su juventud, cuando se desempeñó como arquero en divisiones inferiores, y relacionó aquellas vivencias con las dificultades que Messi tuvo que superar a lo largo de su carrera. Para el mandatario, los tropiezos forman parte inevitable de la vida y lo verdaderamente importante es tener la capacidad de continuar después de cada fracaso. El video combinó estas reflexiones con imágenes de distintas etapas de Messi con la camiseta albiceleste.
La despedida llega después de una trayectoria histórica con la selección argentina. Messi afronta su partido número 208 con el combinado nacional, con 125 goles y 66 asistencias, además de una colección de títulos que incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. También conquistó el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008. Más allá de las estadísticas y los trofeos, su legado queda marcado por haber convertido a la camiseta argentina en uno de los escenarios más importantes de una carrera que, para millones de aficionados, representa una combinación extraordinaria de talento, perseverancia y pasión por el fútbol.