Leo Messi es nombrado socio de honor de River Plate

Lionel Messi recibió este martes 6 de octubre un reconocimiento especial por parte del Club Atlético River Plate, que lo distinguió como Socio de Honor. El homenaje se produjo en una jornada cargada de emoción, en la que el capitán de la Selección Argentina disputa su último partido con la Albiceleste ante un Estadio Monumental completamente lleno.
El encargado de entregar el reconocimiento fue Stefano Di Carlo, presidente del club millonario, quien le otorgó a Messi una placa conmemorativa, su carnet como socio honorario y una camiseta de River Plate con el número 10 y su nombre en la espalda. De esta manera, la institución de Núñez quiso rendir tributo a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol mundial.
River Plate homenajeó a Leo Messi
A través de sus redes sociales, River Plate destacó la trascendencia del momento y expresó su agradecimiento al futbolista argentino. "En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!", publicó la institución.
El reconocimiento adquiere un significado especial porque la despedida de Messi con la Selección Argentina tiene como escenario el Monumental, casa de River Plate y uno de los estadios más emblemáticos del continente.
Ante miles de aficionados, el campeón del mundo en Catar 2022 vive una noche histórica mientras pone punto final a su etapa con la Albiceleste, en medio del cariño y la admiración de los seguidores que han acompañado su extraordinaria trayectoria.