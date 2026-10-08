Marisol Stosich pone una pausa al futbol para servir a Dios

Marisol Stosich, futbolista de raíces guatemaltecas y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, decidió poner a Dios primero y hacer una pausa en su carrera deportiva para servir una misión de tiempo completo.
El pasado 5 de octubre, en Utah, Estados Unidos, rodeada de familiares y seres queridos, Marisol Stosich abrió su llamamiento misional y recibió la asignación de servir durante 18 meses en la Misión Barcelona, España. Durante este tiempo, dejará temporalmente sus estudios universitarios y su participación en el equipo femenino de futbol de Utah Valley University y de la Selección Nacional femenina de Guatemala para dedicarse a compartir el evangelio de Jesucristo y servir a los demás.
La decisión representa un importante sacrificio para una joven que ha dedicado toda su vida al futbol. Marisol Stosich ha competido a nivel regional y nacional como parte del Programa Olímpico Juvenil de Estados Unidos.
En el 2024 fue convocada a los procesos de selección de la Selección Nacional femenina de Guatemala, con la que ha disputado partidos en territorio nacional, Estados Unidos y Ecuador, y recientemente un partido contra El Salvador.
Su arduo trabajo le ha asegurado la titularidad en la Selección, sin embargo, reconoce que, aunque el futbol ha sido una parte fundamental de su vida y le ha permitido alcanzar importantes logros, su fe en Jesucristo es el fundamento que guía sus decisiones y define quién es realmente.
Declaraciones de Marisol Stosich
"Esta no fue una decisión fácil para mí, pero el sentimiento era demasiado fuerte como para ignorarlo. Fue entonces cuando comprendí que el futbol es mi pasión y lo que amo hacer, pero mi fe es lo que define quién soy", expresó Marisol en una entrevista publicada esta semana por el portal: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Para Marisol, servir al Señor es una manera de demostrar gratitud a Dios y confiar en Sus planes. "Creo que poner de mi parte para mostrar gratitud a Dios, dándole prioridad y estando dispuesta a sacrificar algo que amo tanto, es el salto de fe que necesito dar", afirmó. También expresó su confianza en que las oportunidades que Dios tenga preparadas para ella estarán esperándola a su regreso.
Aunque hará una pausa en su carrera deportiva, Marisol considera esta experiencia como el comienzo de una nueva etapa. "Es el comienzo de algo más grande, y regresaré aún mejor y más fuerte para la segunda mitad del partido", dijo.
*Con información de Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.