 Hansi Flick: “Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo”
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Hansi Flick: “Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya”

El entrenador alemán Hansi Flick prevé que el jugador catalán sea titular este sábado frente al Getafe.

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Lamine Yamal
Lamine Yamal / FOTO: EFE
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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la "actitud y mentalidad" de su pupilo Lamine Yamal, de quien ha dicho que "será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya".

El entrenador alemán prevé que el jugador catalán sea titular este sábado frente al Getafe, a pesar de los minutos que ha acumulado en los últimos cuatro partidos de la Liga de las Naciones que ha disputado con la selección española.

"Su nivel es fantástico, también con España. Lo vi en Londres, estuve allí. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos es bueno, aunque él quiera jugarlo todo", ha comentado Flick en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el conjunto madrileño.

Considera el técnico azulgrana que Lamine Yamal "disfruta jugando al fútbol", y es precisamente esa "voluntad de mejorar" del delantero de Rocafonda la clave de su buen rendimiento en este inicio de curso.

"Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Con su actitud, su mentalidad, su voluntad de mejorar cada día...Esa es la mentalidad correcta. De momento va en ese camino y estoy muy contento", ha concluido.

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Lamine Yamal, jugador del Barcelona - EFE

Barcelona vs. Getafe

Sin el atacante brasileño Raphael Dias 'Raphinha', su máximo goleador, aunque con el portero Joan García, el Barcelona retoma este sábado (10:30 GT) LaLiga EA Sports ante el Getafe con el doble reto de prolongar su paso firme como líder e igualar el mejor arranque liguero en la historia del club.

Si el equipo de Hansi Flick suma los tres puntos frente al cuadro madrileño, alcanzará un pleno de victorias en las primeras ocho jornadas del campeonato doméstico, las mismas que el conjunto del argentino Gerardo 'Tata' Martino registró en la temporada 2013-14.

El precedente invita al optimismo azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas al Spotify Camp Nou, donde acumula 17 derrotas y cuatro empates.

Barcelona sufre terrible baja para duelos ante Getafe y Galatasaray

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, lamentó los problemas físicos que arrastra el capitán azulgrana.

*Información EFE.

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