 Liverpool promociona su partido con referencias de Guatemala
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El Liverpool promociona su partido con referencias de Guatemala

Tal como ha hecho en otras ocasiones, el equipo inglés promociona su partido ante el Manchester City con postales del lago de Atitlán y marimba guatemalteca.

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Víctor Muñoz evitó la derrota del Liverpool en Anfield - EFE
Víctor Muñoz evitó la derrota del Liverpool en Anfield / FOTO: Agencia EFE
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Este domingo el Liverpool recibe en Anfield al Manchester City en un encuentro de la Premier League cargado de expectativa. Más allá de lo que ocurra sobre el césped, los Reds han optado por una estrategia de promoción que mira hacia Centroamérica. En sus cuentas de Facebook y TikTok difundieron un flyer en el que aparecen Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Virgil van Dijk posando junto al lago de Atitlán, uno de los paisajes más emblemáticos de Guatemala. La imagen fusiona el rojo del club con la belleza natural del país centroamericano y ha generado una rápida reacción entre los seguidores locales.

En TikTok la misma pieza se acompañó de la melodía de marimba Bailando con mi Patoja, un detalle que refuerza el carácter festivo y cultural del mensaje. La elección no es casual: la marimba es el instrumento nacional de Guatemala y su sonido resulta familiar e identitario para miles de aficionados del Liverpool en el país. Al combinar la presencia de tres jugadores de peso del plantel actual con un escenario tan reconocible y una pieza musical local, el club logra un contenido que se siente cercano sin perder su identidad propia.

No es la primera vez que el Liverpool tiene este gesto con Guatemala

No es la primera vez que el Liverpool utiliza referencias guatemaltecas para promocionar sus partidos. En abril de este año, previo a un clásico ante el Everton, el conjunto inglés publicó una imagen de jugadores frente al Arco de Santa Catalina, en Antigua Guatemala, y planteó la pregunta de a qué lugar emblemático del país viajarían la próxima vez. Aquella publicación también se volvió viral entre la afición chapina. El club cuenta además con un Official LFC Supporters Club formalizado en Guatemala desde 2019, lo que evidencia una base de seguidores activa y organizada que el equipo reconoce de forma periódica.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia más amplia del Liverpool para conectar con su audiencia global a través de gestos culturales precisos. Al colocar a figuras como Mac Allister, Szoboszlai y van Dijk en el entorno del lago de Atitlán, el club no solo promociona el partido de este domingo, sino que también reafirma un vínculo con los aficionados guatemaltecos que se ha construido de manera constante. En un duelo de tanta relevancia en Anfield, el mensaje llega con un tono cercano y festivo que trasciende el resultado final y fortalece la relación entre el equipo inglés y una de sus comunidades de seguidores en Centroamérica.

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El Liverpool promociona su duelo ante el Manchester City con un guiño a Guatemala - Liverpool FC

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