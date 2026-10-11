Resultado San Pedro-Comunicaciones - Fecha 13 Apertura 2026

El Deportivo San Pedro firmó una importante victoria este domingo al derrotar 2-1 a Comunicaciones en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. En una tarde especial, marcada por la primera visita del equipo mayor crema a este recinto deportivo, los shecanos hicieron valer su localía, remontaron el marcador y conservaron su invicto en casa durante el presente campeonato.
El encuentro comenzó con mucha intensidad y oportunidades para ambos equipos. San Pedro llegó a celebrar el primer gol al minuto 41, cuando Germán Águila envió el balón al fondo de la portería; sin embargo, la anotación fue invalidada por fuera de lugar, una decisión que se confirmó tras la revisión del sistema FVS. Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, Nicolás Olivera apareció en el tiempo añadido, al 45+5, para adelantar a Comunicaciones con un potente zurdazo que venció al guardameta Vander Cruz. Aunque el tanto fue anulado inicialmente por un posible fuera de juego, la revisión determinó que la jugada era válida y el 0-1 subió al marcador antes del descanso.
San Pedro respondió y remontó en el segundo tiempo
Para la segunda parte, ambos entrenadores realizaron modificaciones con la intención de cambiar el rumbo del compromiso. San Pedro apostó por una propuesta más ofensiva, mientras que Comunicaciones intentó administrar la ventaja con mayor cautela. La apuesta de los locales dio resultado al minuto 59, cuando Benedicto Aldana, uno de los jugadores que ingresó de cambio, sorprendió con un potente remate desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Fredy Pérez y estableció el 1-1.
Con el empate, los shecanos mantuvieron la presión en busca de la remontada y encontraron su recompensa al minuto 80. Javier Chacón, lateral derecho del conjunto local, tomó el balón en los linderos del área y sacó un disparo colocado que superó a Fredy Pérez para sellar el 2-1 definitivo. El tanto desató la celebración de San Pedro, que aprovechó su condición de local para quedarse con tres puntos importantes frente a uno de los equipos históricos del fútbol guatemalteco.
Con este resultado, San Pedro llegó a 21 puntos y se ubicó provisionalmente en la cuarta posición de la clasificación, a la espera de los demás encuentros de la jornada 13. Comunicaciones, por su parte, permaneció en el décimo puesto con 14 unidades, pendiente también de los resultados restantes. Más allá de la victoria, el conjunto shecano ratificó su fortaleza en casa y sumó un triunfo significativo ante un rival que no pudo sostener la ventaja conseguida en los últimos instantes del primer tiempo.