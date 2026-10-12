 Dani Carvajal será nuevo jugador del Getafe
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Dani Carvajal será nuevo jugador del Getafe

El fichaje de Dani Carvajal por el Getafe se había frenado por la falta de margen salarial según las reglas de LaLiga, pero el club presentó un aval para poder inscribir al exjugador del Real Madrid.

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Dani Carvajal será nuevo jugador del Getafe - Grok IA
Dani Carvajal será nuevo jugador del Getafe / FOTO: Grok IA
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Dani Carvajal está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Getafe, después de alcanzar un acuerdo con el conjunto azulón para incorporarse hasta el final de la temporada. Según informó MARCA, el lateral derecho ya había pactado su llegada desde hace varios días e incluso había superado el reconocimiento médico. Sin embargo, su fichaje quedó pendiente debido a un inconveniente administrativo que impidió completar su inscripción en LaLiga.

El obstáculo surgió cuando el Getafe comprobó que no disponía de margen suficiente en su límite salarial para registrar al futbolista. Ante esta situación, el presidente del club, Ángel Torres, presentó un aval ante LaLiga con el objetivo de habilitar los recursos necesarios para cerrar la operación. Una vez resuelto este contratiempo, la oficialización del acuerdo queda pendiente de la firma de la documentación correspondiente. La intención del equipo madrileño es presentar a Carvajal después del partido de la Conference League del próximo jueves frente al Universitatea Craiova.

Parejo se uniría a Carvajal

La incorporación del exjugador del Real Madrid no sería el único movimiento del Getafe en el mercado. El club también trabaja en la posible llegada de Dani Parejo, centrocampista de 37 años que se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en el Villarreal la pasada temporada. Las conversaciones entre ambas partes ya se han producido y el interés azulón abre la posibilidad de que el futbolista regrese a una entidad en la que militó entre 2009 y 2011. A lo largo de su trayectoria, Parejo también defendió los colores del Valencia y del Real Madrid, consolidándose como uno de los nombres habituales del fútbol español.

Con Carvajal prácticamente cerrado y Parejo entre sus objetivos, el Getafe continúa explorando el mercado de jugadores libres para reforzar su plantilla. La dirección deportiva busca alternativas que permitan ampliar las opciones de José Bordalás, quien afronta una temporada con exigencias en tres competiciones. La posible llegada de futbolistas con experiencia en Primera División representaría un refuerzo para un equipo que pretende contar con más recursos y profundidad en su plantilla de cara a los próximos compromisos.

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Dani Carvajal, MVP de la final de Champions League en 2024 - Agencia EFE

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