Hansi Flick llena de elogios al Galatasaray

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó este lunes la dificultad que representa visitar al Galatasaray, en la previa del encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones. El técnico alemán elogió el ambiente que se vive en el estadio Ali Sami Yen y advirtió a sus jugadores sobre la importancia de estar preparados para afrontar un escenario que considera uno de los más exigentes del fútbol europeo. "Tenemos que estar listos para este ambiente, pues es una de las mejores atmósferas que existen en un estadio de fútbol en el mundo. El sonido del estadio es increíble, se puede ver en los resultados que han logrado contra grandes equipos", señaló desde la sala de prensa del recinto deportivo.
Flick también resaltó la evolución del conjunto turco durante los últimos años y la calidad de sus futbolistas, especialmente en el frente ofensivo. Por ello, insistió en que el Barcelona deberá mantener el orden y la coordinación para neutralizar sus fortalezas. "Ha mejorado mucho" y tiene "unos jugadores muy buenos, sobre todo en ataque", afirmó sobre su rival. Además, dejó claro que el objetivo azulgrana no cambia independientemente del adversario: "Siempre nos adaptamos al oponente, lo único que queremos es ganar. El Galatasaray es un equipo al que le gusta jugar al fútbol, es un gran equipo".
Flick no reveló muchos detalles previo al partido
En cuanto a la planificación del encuentro, el preparador no adelantó detalles sobre la alineación, aunque confirmó que el delantero brasileño Gabriel Jesus está en condiciones de ser titular. Flick calificó su incorporación durante el verano como "una pequeña sorpresa" y destacó tanto su nivel futbolístico como sus cualidades personales: se trata de un jugador "de muy alto nivel" y "una persona fantástica". Por otra parte, el alemán aseguró que no siente presión por mantener el rendimiento del equipo, que había ganado los nueve partidos disputados hasta ese momento. Para el entrenador, los resultados son consecuencia del trabajo diario: "Estoy muy contento de ver cómo entrenamos y del ambiente que hay en el vestuario, pero cada partido es distinto y tenemos que demostrar quiénes somos".
El técnico también recordó que la temporada todavía es larga y pidió a sus futbolistas conservar la concentración, la intensidad y la confianza que han mostrado hasta ahora. "Para nosotros es un privilegio estar en esta situación, pero en el fútbol todo cambia muy rápido y tenemos que estar muy concentrados", reflexionó. En esa misma línea, subrayó que el equipo "trabaja duro cada día" y que "el camino hasta el final de la temporada es largo", por lo que espera mantener "la mentalidad, la intensidad y la confianza" del grupo. Finalmente, Flick destacó la ambición de los internacionales españoles que conquistaron el Mundial durante el verano y aseguró que los nueve jugadores que participaron en esa conquista tienen "hambre para seguir" compitiendo por todos los títulos con la camiseta azulgrana.