 Un expresidente del Barça arremete contra Lionel Messi
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Un expresidente del Barça arremete contra Lionel Messi

“Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona”, lanzó al referirse a Messi y exigir que su eventual regreso para despedirse no dependa de quién presida el club.

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Lionel Messi durante su etapa en el FC Barcelona - Archivo
Lionel Messi durante su etapa en el FC Barcelona / FOTO: Archivo
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Joan Gaspart, expresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, lanzó duras declaraciones contra Lionel Messi al referirse a un eventual homenaje del club catalán al astro argentino. El exdirigente, quien participó en la llegada del futbolista a la institución cuando tenía 13 años, cuestionó su disposición a regresar al Camp Nou para despedirse de la afición y dejó claro que considera que el Barcelona debe estar por encima de cualquier figura. "Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona", advirtió Gaspart en declaraciones al programa 'Solo para Culés TV'.

Pese a sus críticas, el antiguo presidente azulgrana reconoció la dimensión deportiva del argentino, a quien calificó como "el mejor del mundo". Sin embargo, sostuvo que el crecimiento de Messi también estuvo ligado al respaldo que recibió durante su etapa en el conjunto catalán. "Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça. Por tanto, eso él no se puede olvidar", afirmó. Gaspart también apeló a su relación histórica con el futbolista para justificar sus palabras: "Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça".

Gaspart explica su molestia con Messi

El expresidente fue más allá al cuestionar que Messi no haya aceptado una eventual invitación para despedirse de los seguidores azulgranas. "Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que me diga el Barça para despedirse de la afición", manifestó. Para Gaspart, la presencia del argentino no debería depender de quién ocupe la presidencia de la entidad. "Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça", insistió. También rechazó que un posible homenaje esté condicionado a la continuidad de Joan Laporta al frente del club: "No tiene por qué, Laporta es el presidente, y viene el día que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje".

Durante la conversación, otro interlocutor del programa interrumpió a Gaspart para pedirle que aclarara su postura. "¿Cómo, cómo, cómo? A ver", le planteó, antes de que el exdirigente respondiera con evidente molestia: "¿Quién se ha creído? Un momento, por favor". El trasfondo de la relación entre Messi y Laporta se remonta a 2021, cuando el futbolista terminó su etapa en el Barcelona pese a que existía la intención de renovar su contrato. Messi había respaldado a Laporta en la campaña que lo llevó nuevamente a la presidencia, pero el acuerdo para su continuidad no llegó a concretarse. El dirigente alegó entonces las limitaciones del fair play financiero de LaLiga, una situación que marcó el distanciamiento entre ambos.

Las recientes declaraciones contrastan con otros elogios que Gaspart ha dedicado al argentino. En julio de 2026, durante una entrevista con el programa argentino Modo Fontevecchia, lo describió como "el hombre más feliz del mundo" tras la conquista del Mundial con Argentina y recordó el cariño que le tiene desde que era adolescente. En agosto, después de la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista, también destacó su influencia en la carrera de su hijo y reiteró que considera al rosarino "el mejor de la historia", por encima incluso de Alfredo Di Stéfano y Pelé.

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