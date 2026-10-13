Dani Carvajal es nuevo jugador del Getafe

El Getafe ha hecho oficial la incorporación del defensa español Dani Carvajal, quien continuará su carrera en el fútbol de élite tras su salida del Real Madrid. El lateral derecho, de 34 años, firma un contrato hasta el final de la presente temporada y se convierte en un refuerzo de experiencia para el equipo dirigido por José Bordalás, que buscaba alternativas para fortalecer las bandas. De esta manera, el internacional español seguirá compitiendo en la máxima categoría del fútbol español y tendrá la oportunidad de disputar la Liga Conferencia.
La llegada al conjunto azulón supone el tercer capítulo de la carrera profesional de Carvajal, después de sus etapas en el Bayer Leverkusen y el Real Madrid. Formado en las categorías inferiores del club blanco, el defensa desarrolló prácticamente toda su trayectoria en la entidad madridista, con la excepción de la temporada 2012-2013, cuando jugó en Alemania. Durante su paso por el primer equipo del Real Madrid disputó 451 partidos y conquistó 29 títulos, entre ellos seis de la Liga de Campeones. Además, ha vestido en 51 ocasiones la camiseta de la selección española.
¿Cómo se dio el fichaje de Carvajal?
La operación estuvo rodeada de incertidumbre durante los últimos días. El pasado 9 de octubre, el presidente del Getafe, Ángel Torres, aseguró que Carvajal había superado el reconocimiento médico y explicó que el principal obstáculo para cerrar su incorporación era alcanzar un acuerdo con LaLiga en relación con el límite salarial.
Posteriormente, el dirigente restó importancia a sus declaraciones iniciales, a las que calificó de «broma», y llegó a describir la posible llegada del futbolista como «humo». Sin embargo, también reconoció que existían contactos con el jugador y que su inscripción era el paso necesario para concretar el fichaje.
Antes de que se anunciara oficialmente su incorporación, Carvajal ya había expresado su optimismo a la salida de las oficinas del club: «Estamos intentando cerrarlo, pero parece que va a llegar a buen puerto. Sí, si se da estoy muy contento». Con el acuerdo ya confirmado, la atención se centra ahora en cuándo podrá debutar con el Getafe. El calendario del equipo incluye una visita al Universitatea Craiova, en Rumanía, por la Liga Conferencia, y posteriormente un derbi madrileño frente al Rayo Vallecano en el Coliseum. La disponibilidad del lateral para estos compromisos dependerá de su situación física y de los trámites necesarios para su incorporación a la competición.