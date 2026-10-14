 Fecha y horario del partido pendiente entre Mixco-Municipal
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Confirmada la fecha y horario del partido pendiente entre Mixco y Municipal

El compromiso estaba previsto originalmente para el 3 de octubre; sin embargo, tuvo que ser reprogramado debido a que Municipal aportaba ocho jugadores a la Selección.

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Partido entre Mixco y Municipal por la primera jornada del Apertura 2026 - Alex Meoño
Partido entre Mixco y Municipal por la primera jornada del Apertura 2026 / FOTO: Alex Meoño
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La Liga Nacional de Guatemala confirmó la fecha y el horario para el partido pendiente entre Deportivo Mixco y Municipal, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará el próximo miércoles 21 de octubre, a las 15:00 horas, en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, casa del conjunto chicharronero.

El compromiso estaba previsto originalmente para el 3 de octubre; sin embargo, tuvo que ser reprogramado debido a que Municipal aportaba ocho jugadores a la Selección de Guatemala. Esta situación le daba al equipo escarlata el derecho reglamentario de solicitar el cambio de fecha, por lo que el duelo quedó pendiente hasta que las autoridades de la Liga Nacional definieran su nueva programación.

Así llegan Mixco y Municipal

El enfrentamiento también será importante para las aspiraciones de ambos clubes en la clasificación. Municipal ocupa el primer lugar con 25 puntos, los mismos que Antigua GFC y Guastatoya, aunque la escuadra roja se mantiene en la cima gracias a su mejor diferencia de goles. Por su parte, Mixco se ubica en la sexta posición con 19 unidades y buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos ante uno de los principales protagonistas del certamen.

Con la confirmación de este encuentro, el duelo entre mixqueños y capitalinos será el único que todavía estaba pendiente de disputarse, luego de que los demás partidos reprogramados se llevaran a cabo. El antecedente más reciente entre ambos corresponde a la primera jornada del Apertura 2026, cuando Municipal se impuso por 2-0 en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Ahora, Mixco tendrá la oportunidad de buscar la revancha en su propio terreno.

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Jugada de Nicolás Samayoa durante el duelo Municipal vs. Mixco - Alex Meoño

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