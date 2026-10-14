Mbappé, quinto máximo goleador histórico en la Champions

Kylian Mbappé ha escrito un nuevo capítulo en su brillante trayectoria europea al llegar a los 72 goles en la UEFA Champions League. El delantero francés del Real Madrid anotó este miércoles 14 de octubre de 2026 ante la Roma, en el Estadio Olímpico, durante la segunda jornada de la fase de liga de la temporada 2026-27. Con ese tanto, que significó el empate parcial a 1-1, el internacional galo superó la marca de Raúl González y se situó en solitario como el quinto máximo goleador de la historia de la competición.
El gol ante la Roma llegó en el minuto 25, fruto de un disparo de derecha desde fuera del área que se desvió en un defensor italiano y burló al portero. Este tanto le permitió al atacante madridista alcanzar los 72 goles en 100 partidos disputados en el torneo, una cifra que deja atrás los 71 de Raúl González, quien necesitó 142 encuentros para llegar a esa cantidad. De este modo, Mbappé consolida su posición en el top 5 histórico tras haber igualado al legendario español hace apenas unas semanas ante el Inter de Milán.
Nuevo récord de Mbappé
Por delante del francés aún quedan cuatro grandes nombres por superar. El siguiente objetivo es su compatriota Karim Benzema, que suma 90 goles en la competición. Más arriba se encuentran Robert Lewandowski con 109, Lionel Messi con 129 y Cristiano Ronaldo, líder absoluto con 140 tantos. La distancia hasta Benzema es de 18 goles, un margen que Mbappé puede reducir si mantiene el ritmo goleador que le permitió ser máximo anotador de la Champions la temporada anterior.
A sus 27 años, el delantero combina juventud, regularidad y capacidad decisiva. Ha marcado al menos cuatro goles en cada una de las campañas desde su debut en 2016-17 y distribuye sus 72 dianas entre el Mónaco, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Aunque el camino hacia los registros de Messi y Ronaldo sigue siendo largo, su progresión constante lo posiciona como uno de los jugadores con mayores posibilidades de seguir escalando en esta prestigiosa clasificación en los próximos años.