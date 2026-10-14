Multan a Arbeloa por criticar a los árbitros en Inglaterra

El entrenador español Álvaro Arbeloa, actual técnico del Fulham, ha sido sancionado con una multa de 25.000 libras esterlinas por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), después de cuestionar la actuación arbitral tras el encuentro frente al Manchester United, disputado el pasado 20 de septiembre. El organismo disciplinario consideró que sus declaraciones posteriores al partido fueron inapropiadas, al poner en duda la integridad de uno de los colegiados.
La sanción responde a unas declaraciones en las que Arbeloa expresó su descontento con las decisiones arbitrales y sugirió que el Manchester United recibía un trato favorable. "Todas las decisiones fueron a su favor, y yo ya lo sabía, lo sabía desde el partido contra el Manchester City: aquí no dejan que el Manchester United pierda. Y, sí, creo que nos merecíamos un poco más", manifestó el técnico español en la entrevista posterior al encuentro.
Advertencia para Arbeloa
Según informó la FA, Arbeloa admitió posteriormente el cargo que se le imputaba. Tras una audiencia, una Comisión Reguladora independiente, integrada por Ruth Kirby, Faye White y Ken Brown, determinó que la sanción económica era adecuada para reflejar la gravedad de sus comentarios, aunque también tomó en consideración las circunstancias atenuantes presentadas durante el procedimiento.
En su resolución, la comisión advirtió al entrenador sobre la necesidad de evitar este tipo de declaraciones en el futuro. El organismo recordó que, por su posición en el fútbol profesional inglés y la atención pública que conlleva, Arbeloa debe actuar con prudencia y respetar las obligaciones establecidas en el reglamento antes de pronunciarse ante los medios de comunicación sobre el desempeño arbitral. Con la multa de 25.000 libras, la FA busca dejar constancia de la gravedad de sus palabras y prevenir que se repitan comportamientos similares.