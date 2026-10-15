 Carlos Barahona: otro escándalo en el futbol de Costa Rica
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Carlos Barahona se suma a la lista de escándalos en el futbol de Costa Rica

Futbolistas de la liga costarricense involucrados en temas legales.

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Carlos Barahona, jugador de Cartaginés de Costa Rica
Carlos Barahona, jugador de Cartaginés de Costa Rica / FOTO: IG de Carlos Barahona
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Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés, que dirige el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, y de la Selección Nacional de Costa Rica, quedó detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la madrugada de este miércoles como sospechoso de estar vinculado con préstamos gota a gota de la banda "Los Gery".

La captura de Carlos Barahona se realizó en su casa, en el cantón de Oreamuno, en Cartago, por agentes judiciales de la provincia de Heredia, según confirmaron algunos medios costarricenses.

Pero la detención de Barahona se suma a la lista de figuras del balompié costarricense que han tenido algún tipo de problema con las autoridades judiciales del país centroamericano, lo que ha desatado un escándalo en dicha nación.

Escándalos que involucran a futbolistas en Costa Rica 

Caso de Kenneth Vargas: De acuerdo a los medios ticos, no fue arrestado ni capturado por las autoridades judiciales; sin embargo, estuvo involucrado en momentos de tensión y medidas disciplinarias. En marzo de 2026, fue relacionado con un altercado nocturno en el condominio donde residía junto a su compañero Alejandro Bran, quien sí fue detenido por la Fuerza Pública tras generar ruido con una motocicleta y ponerse violento con la seguridad privada. Aunque Vargas estuvo con él, su involucramiento directo llevó a sanciones internas y a una separación por parte de la Liga Deportiva Alajuelense.

Caso de Alejandro Bran: El futbolista costarricense fue intervenido por la Fuerza Pública de Costa Rica el 19 de marzo de 2026 debido a un altercado relacionado con exceso de ruido y problemas con la seguridad privada. Encender y generar ruido con su motocicleta a las 06:00 horas en el estacionamiento de un condominio en La Sabana (San José) y negarse a apagarla tras el llamado de atención de los guardias de seguridad.

Caso Yeison Lucumí: El 28 de septiembre de 2026, la Liga Deportiva Alajuelense anunció oficialmente que llegó a un acuerdo mutuo para terminar de forma anticipada el vínculo con el jugador. La salida se precipitó tras un "error grave" o situación extrafutbolística de carácter disciplinario. Se aclaró de manera interna que el incidente no estuvo relacionado con fiestas ni consumo de alcohol, pero fue considerado lo suficientemente severo por el cuerpo técnico y la junta directiva para apartarlo definitivamente del plantel.

Caso de Wilder Eusse Osorio: El presidente y principal inversionista de Liberia fue detenido en Costa Rica tras una solicitud de extradición presentada por las autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos delitos relacionados con narcotráfico internacional. La noticia sacudió no solo al club liberiano, sino también al futbol costarricense, debido al perfil que había adquirido Eusse dentro del balompié nacional desde su llegada al proyecto pampero.


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