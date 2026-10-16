 Carlos Valderrama aclara lo ocurrido con su cabellera
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Carlos Valderrama aclara lo ocurrido con su icónica cabellera

El “Pibe” colombiano ha sido tendencia en los últimos días debido al video donde aparece rapándose la cabeza.

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Carlos el "Pibe" Valderrama habló la verdad sobre su cabellera
Carlos el "Pibe" Valderrama habló la verdad sobre su cabellera / FOTO: Captura de video IG de Carlos Valderrama
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Carlos Valderrama, el icónico ‘Pibe’ ídolo de antaño de la Selección de Colombia, generó una enorme conmoción en redes sociales el pasado 13 de octubre cuando apareció junto a su esposa, Elvira Redondo, quien parecía pasarle una máquina de afeitar por la cabeza hasta dejarlo completamente rapado. Pero la historia es totalmente diferente a lo contado por la prensa mundial.

La secuencia, que acumuló más de 3,9 millones de reproducciones, mostraba al excapitán bromeando sobre la posible reacción de sus nietos: "Ese no es mi abuelo". Al final, Redondo lo presentó como el "Calvo Valderrama" y él respondió con su característico "se ve bacano".

La verdadera historia

La imagen del hombre de 65 años sin su legendaria melena rubia y rizada, símbolo que lo acompañó durante más de tres décadas y en los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, desató una ola de reacciones.

Muchos seguidores dudaron de la autenticidad del material y especularon con inteligencia artificial, mientras otros lamentaban la desaparición de uno de los rasgos más reconocibles del futbol colombiano.

Sin embargo, ayer, Valderrama reveló la verdad. En un nuevo video, se retiró una prótesis o calota de color piel que simulaba la calvicie y dejó al descubierto sus rizos intactos.

Entre risas, declaró: "El ‘Pibe’ sin melena no merece llamarse el ‘Pibe’. Se la creyeron". El supuesto rapado formaba parte de una campaña publicitaria para una marca colombiana de bebidas.

El episodio no es menor, antes del Mundial de Estados Unidos 1994, el propio Valderrama rechazó una oferta de dos millones de dólares para cortarse el cabello. En entrevistas posteriores ha reiterado: "Nunca me quitaré el pelo. Mi vida la decido yo. El pelo es historia mía". Con esta broma publicitaria, el ídolo samario demostró una vez más que su melena sigue siendo parte inseparable de su identidad.

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