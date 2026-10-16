 El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas
Deportes

Nuevo capítulo en la relación polémica Real Madrid-Javier Tebas

Ante el comunicado del Real Madrid, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no guarda silencio y lanza fuerte mensaje.

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Florentino Pérez y Javier Tebas
Florentino Pérez y Javier Tebas / FOTO: EFE
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El Real Madrid exigió hoy la "dimisión inmediata" de Javier Tebas "como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Futbol", al que califica como "una auténtica lacra para el futbol español", por comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi.

El club blanco considera "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi", explicó en un comunicado, en el que asegura que "la aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa su carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno".

En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Tebas aseguró que Real MadridTV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi", aseguró.

La respuesta de Javier Tebas

El presidente de LaLiga Javier Tebas respondió al comunicado del Real Madrid, asegurando que el club blanco "busca destruir la competición nacional" y les acusó de atacar el "prestigio de la competición en la que participan", este viernes en un mensaje publicado en su cuenta de X.

"Confunden neutralidad con independencia. Mi cargo exige independencia, no pasividad ante lo injusto ni silencio ante el ataque continuo, desmesurado e insultante de Real Madrid TV y sus portaCOCES a nuestra competición. El presidente de LaLiga debe defenderla. También frente a los dirigentes del Real Madrid", se justificó el máximo mandatario de la competición española.

Tebas respondió a las exigencias del club presidido por Florentino Pérez, que esta tarde pidió su "dimisión inmediata" por comparar la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al que calificaron como "una auténtica lacra para el futbol español".

"Todo esto tiene un nombre: intimidación. Envolverla en un comunicado oficial no la convierte en regeneración. Lo que no han conseguido con la Superliga lo intentan con un relato tergiversado desde sus medios", denunció el dirigente.

*información EFE.

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