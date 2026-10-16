Se cumplen 30 años de la tragedia del estadio Mateo Flores

Han pasado 30 años de la trágica noche que enlutó al país. Son 360 meses desde que una avalancha humana cortó la vida de 84 aficionados de la Selección Nacional de Guatemala. Casi 11 mil días en que más de 200 personas resultaron heridas en el entonces llamado estadio Nacional Mateo Flores, hoy, un escenario deportivo destruido y abandonado por actos de corrupción en la gestión deportiva del país.
Los aficionados de la llamada "vieja escuela" hoy conmemoran 30 años desde que una tragedia en el estadio Mateo Flores enlutó a decenas de familias quienes vivían con gran emoción la eliminatoria mundialista a la Copa del Mundo de la FIFA Francia 1998.
La Selección Nacional de Guatemala, que era dirigida por el argentino Horacio Cordero, recibía en la máxima instalación deportiva del país al seleccionado de Costa Rica, dirigido por el brasileño Valdeir Vieira. El duelo era válido por la tercera ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Pero la tragedia evitó dicho partido, que más adelante se jugó en territorio estadounidense con saldo de 1-0 a favor de la "Bicolor".
Los hechos del 16 de octubre de 1996
Era un partido de gran expectativa. El estadio Mateo Flores con capacidad de al menos 45 mil personas se sobrepobló por la venta ilícita de boletos para dicho compromiso.
Se vendieron más boletos de los permitidos y circularon miles de entradas falsificadas, alrededor de 10 mil, según las crónicas emitidas hace 30 años. Un estadio de 40 mil aficionados se convirtió en esa noche un recinto donde buscaban ingresar casi 60 mil seguidores de la Selección.
Alrededor de las 19:30 horas, media hora antes del inicio del partido, en la general Sur, la localidad más popular, la multitud que aún esperaba entrar por la puerta 14 y un túnel estrecho empezó a empujar con fuerza.
La gente que ya estaba adentro quedó atrapada; la presión generó una avalancha humana. Los aficionados fueron aplastados contra las vallas metálicas y la malla que separaba las gradas de la pista/cancha. Muchos murieron por asfixia, aplastamiento y fracturas.
Las puertas de acceso a la cancha (salidas de emergencia) estaban cerradas o se abrieron con gran retraso. Cuando finalmente se abrieron, en algunos casos se volvieron a cerrar momentáneamente por temor a una "invasión de cancha".
Tras aquella tragedia, que dejó imágenes que jamás se olvida, el entonces presidente del país, el señor Álvaro Arzú, presente en el estadio, suspendió el partido y decretó duelo nacional.
Causas principales de la tragedia
- Sobreventa de boletos y falsificación masiva
- Falta de control en los accesos y de personal de seguridad adecuado
- Diseño deficiente del estadio para emergencias (pocas salidas, túneles estrechos, vallas peligrosas, sin barreras antiavalancha)
- Consumo de alcohol y mala organización general
¿Hubo responsables?
Ninguna persona fue condenada penalmente de forma definitiva; se sindicó a varios dirigentes, pero los cargos se desvanecieron.
El estadio estuvo prohibido para partidos internacionales durante más de dos años y se hicieron reformas (se redujo el aforo).
Hoy se recuerda cada 16 de octubre como una de las peores tragedias del futbol centroamericano y un llamado a la seguridad en eventos masivos.