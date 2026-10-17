 Militao, novedad en la convocatoria del Real Madrid
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Eder Militao, principal novedad en la convocatoria del Real Madrid

Tras varios meses fuera por lesión, el defensa brasileño Éder Militão vuelve a la convocatoria del Real Madrid y podría sumar sus primeros minutos este fin de semana ante el Sevilla.

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Eder MIlitao, defensa del Real Madrid - Archivo
Eder MIlitao, defensa del Real Madrid / FOTO: Archivo
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El regreso de Éder Militão es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid para recibir al Sevilla este domingo 18 de octubre, en el encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports. El defensa brasileño vuelve a estar disponible después de casi seis meses alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular, mientras que Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy continúan fuera de la lista. Su presencia supone un refuerzo importante para la zaga madridista de cara al compromiso ante el conjunto hispalense.

El último partido de Militão con el conjunto blanco se remonta al pasado 21 de abril, cuando se enfrentó al Alavés y sufrió una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La gravedad del problema obligó al central a pasar por el quirófano el 28 de abril, iniciando un proceso de recuperación que se prolongó durante varios meses. Desde entonces, el brasileño ha incrementado progresivamente las cargas de trabajo hasta completar entrenamientos con el resto del grupo, un paso fundamental para volver a entrar en los planes del cuerpo técnico.

Buenas noticias para el Real Madrid

Aunque José Mourinho había anticipado la semana pasada que el defensor no estaría disponible para los compromisos frente al Villarreal, la Roma y el Sevilla, su evolución le ha permitido regresar antes de lo previsto a la convocatoria. El técnico portugués confirmó la inclusión del brasileño en la lista y aprovechó la ocasión para bromear sobre la selección de los jugadores disponibles. Sin embargo, su presencia en la convocatoria no garantiza que tenga minutos, por lo que su participación dependerá de su estado físico y de las decisiones del entrenador.

Además de las ausencias de Asencio, Rodrygo y Mendy, el Real Madrid tampoco podrá contar con Vinícius Júnior, quien cumplirá ante el Sevilla el primero de los cuatro partidos de sanción impuestos tras su expulsión frente al Villarreal por agarrar del pelo a Saliba. Asencio se recupera de una operación por una fractura por estrés en la tibia, Rodrygo todavía no se entrena con el grupo y Mendy encara la fase final de su recuperación. Por otra parte, el canterano Javi Navarro ocupará el puesto de tercer portero en sustitución de Sergio Mestre, en una convocatoria marcada por el esperado regreso de Militão.

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Eder Militao, varios meses lesionado - Agencia EFE

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