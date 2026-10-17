Joshua Antón defiende su corona con una contundente victoria

El boxeador guatemalteco Joshua Kevin Antón firmó una contundente victoria por decisión unánime frente al cubano Freudis Rojas, en el combate estelar de una cartelera celebrada este viernes por la noche en el Rawhide Event Center, en Chandler, Arizona. Con este resultado, el pugilista originario de Huehuetenango defendió con éxito su título superwélter Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y dio un paso importante en su objetivo de abrirse camino hacia la élite de la división.
Antón se impuso con tarjetas de 98-91, 98-91 y 97-92, una decisión que reflejó su superioridad a lo largo de la pelea. El guatemalteco, de 1.90 metros de estatura y con una peligrosa zurda, aprovechó su alcance y su capacidad para combinar golpes con precisión para someter a un rival que intentó responder, pero terminó cediendo ante la presión constante. Después de un primer asalto equilibrado, Antón tomó el control del combate y comenzó a castigar a Rojas tanto en la cabeza como en el cuerpo, con combinaciones que obligaron al cubano a retroceder en repetidas ocasiones.
Antón sigue escribiendo su historia en el boxeo
El dominio del centroamericano se hizo más evidente a partir del cuarto asalto, cuando sus ataques consecutivos desestabilizaron a Rojas y le provocaron una inflamación en el ojo izquierdo. La intensidad de Antón se mantuvo durante los siguientes episodios, mientras su adversario buscaba sin éxito una fórmula para frenar la ofensiva. Incluso después de que Rojas recibiera una penalización de un punto en el séptimo asalto por sujetar a su oponente, el guatemalteco continuó presionando hasta el final. Aunque no consiguió el nocaut que buscaba, se mostró satisfecho con el desenlace. "Hubo un par de contratiempos, pero estoy contento con el resultado", expresó Antón tras la pelea.
Con este triunfo, Joshua Kevin Antón elevó su récord profesional a 15 victorias sin derrotas y reafirmó su posición entre los principales prospectos del boxeo guatemalteco. Clasificado entre los 15 mejores del CMB en la categoría superwélter, el pugilista busca aprovechar actuaciones como esta para escalar posiciones y acercarse a una oportunidad por un campeonato mundial absoluto.
Su presentación también recibió el reconocimiento de Lester Martínez, otro referente del boxeo nacional, quien actualmente ostenta el título mundial interino supermediano del CMB. La victoria de Antón refuerza las expectativas en torno a su carrera y alimenta la ilusión de Guatemala de contar con otro representante en la disputa por la máxima corona del pugilismo.