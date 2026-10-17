 El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génova
Deportes

El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génova

Robson de Souza Júnior, sustituyó a Junior Messias, y disfrutó de sus primeros minutos con el equipo de Daniele de Rossi.

Compartir:
Robinho Júnior debutó con el Génova
Robinho Júnior debutó con el Génova / FOTO: @GenoaCFC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Robinho Júnior, hijo del exfutbolista brasileño del Real Madrid y del Milan Robinho, debutó este sábado en la Serie A con 18 años después de entrar en el minuto 83 del encuentro que enfrentó al Génova con el Roma en el estadio Olímpico, donde comenzó su aventura en la máxima categoría del fútbol italiano.

El joven atacante brasileño, cuyo nombre completo es Robson de Souza Júnior, sustituyó a Junior Messias y disfrutó de sus primeros minutos con el equipo de Daniele de Rossi, que decidió darle una oportunidad después de sus destacadas actuaciones con el conjunto Primavera del club genovés.

Robinho Júnior llegó al Génova el pasado verano procedente del Santos, el mismo club en el que comenzó su carrera su padre, mediante una cesión con opción de compra fijada en ocho millones de euros. Inicialmente destinado al equipo juvenil, su rendimiento aceleró su incorporación a los entrenamientos de la primera plantilla.

En el Primavera, dirigido por Domenico Criscito, el brasileño marcó dos goles frente al Atalanta el pasado septiembre y otro contra el Juventus el 11 de octubre, además de participar decisivamente en la victoria por 1-3 frente al conjunto turinés. Su velocidad, su capacidad para el regate y su habilidad con la pierna izquierda despertaron expectativas sobre su futuro.

El debut del hijo de Robinho

Con el número 21 en la espalda, durante los algo más de diez minutos que disfrutó sobre el césped del Olímpico de Roma Robinho Júnior no pudo influir en el juego de su equipo, derrotado 2-0 por el Roma con los tantos del argentino Santiago Castro y Emanuele Lulli.

Nacido el 17 de diciembre de 2007 en Santos, Robinho Júnior también dio sus primeros pasos profesionales en el equipo brasileño, con el que debutó en julio de 2025 frente al Flamengo. Su llegada al fútbol italiano supone una nueva etapa en una trayectoria inevitablemente marcada por las comparaciones con su padre, que jugó en el Real Madrid, el Manchester City y el Milan.

Su padre, que conquistó dos Ligas españolas con el Real Madrid y una italiana con el Milan, cumple actualmente en Brasil una condena de nueve años de prisión por una violación cometida en Italia. Su hijo, mientras tanto, inició este sábado su propio recorrido en la Serie A, con el objetivo de construir una carrera al margen de la notoriedad de su apellido.

Foto embed
Hijo de Robinho debutó con el Génova en la Serie A - @GenoaCFC

*Información EFE.

En Portada

Gobernación explica dónde estaba la escolta de Foppa durante ataquet
Nacionales

Gobernación explica dónde estaba la escolta de Foppa durante ataque

05:30 PM, Oct 17
MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Martet
Nacionales

MP realiza análisis de residuos de disparos a capturados por ataque armado en Campo Marte

02:58 PM, Oct 17
Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppat
Nacionales

Cacif y Fundesa condenan asesinato de Solórzano Foppa

01:39 PM, Oct 17
El mejor boxeador de Guatemala, Lester Martínez, está de cumpleaños t
Deportes

El mejor boxeador de Guatemala, Lester Martínez, está de cumpleaños

03:43 PM, Oct 17
El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génovat
Deportes

El hijo de Robinho debuta en la Serie A con el Génova

04:31 PM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalViolenciaEstados UnidosPNCFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar