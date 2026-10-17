Pellegrini explota contra el arbitraje del Betis-Barcelona

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, terminó con una profunda sensación de frustración tras la derrota por 2-5 ante el Barcelona, en un encuentro disputado en casa y marcado por varias decisiones arbitrales que generaron su indignación. El técnico verdiblanco consideró que el marcador fue excesivo y cuestionó con dureza la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea, al que responsabilizó de influir en el desarrollo del partido. "Sensación de impotencia" y un "resultado que no refleja el partido" fueron algunas de las expresiones que utilizó para resumir sus impresiones.
Pellegrini no ocultó su malestar por las acciones que, a su juicio, perjudicaron al conjunto andaluz. "Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro a la altura de la cabeza. La expulsión es una provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", afirmó el entrenador, quien calificó las decisiones del colegiado como "incomprensibles e inexplicables".
Pellegrini molesto con la actuación arbitral
Uno de los episodios que más molestó al técnico bético fue la anulación de un gol que habría significado el 2-2. Pellegrini explicó que Cucho Hernández intentó controlar el balón con el pecho antes de que un defensor azulgrana lo golpeara en la mano, una acción que terminó derivando en la infracción señalada. Aunque reconoció que el encuentro tuvo "muchas incidencias y faltas" y que era comprensible que "el árbitro estuviera acelerado", lamentó que este tipo de decisiones terminaran por afectar al espectáculo. "Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas", sentenció.
Más allá de las protestas, Pellegrini también destacó el rendimiento de su equipo durante los minutos en los que ambos conjuntos jugaron en igualdad numérica. El chileno elogió a Ceballos y Lo Celso, dos futbolistas que disputaron su primer partido como titulares de la temporada, y explicó que su inclusión respondía a "la idea de tener más la pelota". El plan funcionó hasta que la expulsión de Facundo Bernal desequilibró el encuentro. Pese al resultado, el entrenador se mostró satisfecho por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once" y recordó que competir "contra el mejor equipo del torneo no es fácil". En su opinión, la superioridad numérica fue determinante para que el conjunto azulgrana terminara imponiéndose con claridad.