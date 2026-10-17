 Nueva victoria del Manchester City para seguir líder
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Nueva victoria del Manchester City para afianzarse en la cima

Con una gran actuación de Erling Haaland, el Manchester City se impuso 3-2 al Ipswich Town en el marco de la séptima jornada de la Premier League.

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Celebración de Erling Haaland ante el Ipswich Town - EFE
Celebración de Erling Haaland ante el Ipswich Town / FOTO: Agencia EFE
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En un encuentro vibrante disputado en el Etihad Stadium, el Manchester City superó por 3-2 al Ipswich Town en la séptima jornada de la Premier League. Los skyblues, dirigidos por Enzo Maresca, empezaron con intensidad y abrieron el marcador a los 19 minutos gracias a un remate preciso de Phil Foden, asistido por Jérémy Doku tras una rápida transición. Apenas dos minutos después, Daizen Maeda igualó para los visitantes con un disparo de zurda desde el centro del área, aprovechando un pase de Abdoul Ouattara. El City recuperó la ventaja en el 34’ cuando Erling Haaland cabeceó un centro de Mateo Kovacic para poner el 2-1 al descanso.

En la segunda mitad, el noruego volvió a marcar en el minuto 69, esta vez tras una habilitación de Iliman Ndiaye en un contragolpe, estableciendo el 3-1. Haaland estuvo cerca de completar un hat-trick alrededor del 85’, pero el tanto fue anulado por fuera de juego en el origen de la jugada. El Ipswich no se rindió y, en el tiempo de descuento, Zian Flemming transformó un penalti para recortar distancias al 3-2, tras una falta de Marc Guéhi sobre Fatawu. A pesar del susto final, el City controló la posesión y generó las ocasiones más claras para llevarse los tres puntos.

Triunfo clave del Manchester City

Con este resultado, el Manchester City suma su séptima victoria consecutiva en la liga (7 partidos, 7 triunfos, 0 empates y 0 derrotas) y alcanza los 21 puntos, consolidándose como líder destacado. Arsenal, con un partido menos, permanece segundo con 15 unidades, seguido de Brighton y Chelsea con 13. El Ipswich Town, por su parte, se queda con 9 puntos y continúa en la zona media-baja de la tabla tras su cuarta derrota de la temporada.

De cara a lo que viene, el City afrontará un exigente calendario. El martes 20 de octubre recibirá al AEK Athens en el Etihad por la fase de liga de la Champions League, buscando recuperarse de la derrota reciente ante el PSG. Posteriormente, el sábado 24 visitará al Aston Villa en Villa Park por la octava jornada de la Premier League, antes de afrontar compromisos domésticos y europeos de alto nivel, incluida la visita del Arsenal a finales de noviembre.

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