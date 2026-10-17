El 'Dibu' Martínez sale en camilla tras un fuerte choque

El partido entre el Everton y el Chelsea dejó una de las imágenes más preocupantes de la jornada en la Premier League. El portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez sufrió un fuerte impacto tras chocar con el defensa Jarrad Branthwaite durante una salida para despejar un centro a balón parado. El guardameta quedó tendido sobre el césped, lo que encendió las alarmas entre los jugadores, los cuerpos técnicos y los aficionados presentes en el estadio Hill Dickinson, en Liverpool.
El incidente ocurrió al minuto 66, cuando ambos futbolistas fueron al encuentro del balón dentro del área del Chelsea. El choque fue tan fuerte que los dos quedaron en el suelo y el partido tuvo que detenerse para que recibieran atención médica. En un primer momento, Martínez movió uno de sus brazos, pero después permaneció inmóvil junto al defensor del Everton, quien también sufrió un golpe considerable. Branthwaite logró recuperarse y pudo continuar en el encuentro.
El 'Dibu' Martínez fue retirado en camilla
La preocupación aumentó a medida que transcurrían los minutos sin que el arquero argentino pudiera abandonar el terreno de juego por sus propios medios. Las asistencias médicas de ambos equipos lo atendieron durante más de ocho minutos antes de retirarlo en camilla, completamente inmovilizado y con un collarín cervical. Martínez se encontraba consciente y movía las manos mientras era evacuado para someterse a las evaluaciones médicas correspondientes. La gravedad del impacto y el protocolo aplicado marcaron uno de los momentos más tensos del encuentro.
En el plano deportivo, el Chelsea se impuso por 0-2 al Everton gracias a un doblete de Pedro Neto, quien anotó al minuto 46 y sentenció el resultado al 90. La victoria permitió a los londinenses sumar tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en la clasificación de la Premier League. Sin embargo, más allá del resultado, la atención quedó centrada en el estado de salud de Martínez, cuya salida en camilla dejó una profunda preocupación por las consecuencias del aparatoso choque.